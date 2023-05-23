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Кольцо для любителей чая с сахаром

Кольцо для любителей чая с сахаром

Автор:
23 мая 2023 13:10
Метки: Прикол   видео   интересно   кольцо   украшение   чай   
1068
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1

Мужчина продемонстрировал оригинальное кольцо, которое точно придётся по душе рок-звёздам и другим любителям "чая с сахаром".

Чего только не придумают

Криминал? Никакого криминала, только чай с сахаром.

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Метки: Прикол   видео   интересно   кольцо   украшение   чай   
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2k
Lexx 2 часа назад
Ларец Марии Медичи.
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MarkovAlexandr Полчаса назад
А просто сверху емкость со сдвижной крышкой чем плоха? Это кольцо нужно обязательно с пальца снимать, и вместимость маленькая.
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8k
Александр Маслов Час назад
А чё просто ложечкой слабо? Совсем ку-ку, впрочем клофелинщицам может и будет интересно.
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3k
Капитошка Час назад
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