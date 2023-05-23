Кольцо для любителей чая с сахаром

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Мужчина продемонстрировал оригинальное кольцо, которое точно придётся по душе рок-звёздам и другим любителям "чая с сахаром".
Чего только не придумают
Криминал? Никакого криминала, только чай с сахаром.
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