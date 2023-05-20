— Официант, поменяйте бокал, а этой дуре - водки графин

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Метки: вино дура флирт пальчиками
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Трудно удержаться и не заехать подзатыльник)
В результате ни вина не выпил, ни пожрал: -нахрен ты пришла, такая женственная и невоспитанная!
С фингалом под глазом.