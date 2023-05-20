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— Официант, поменяйте бокал, а этой дуре - водки графин

— Официант, поменяйте бокал, а этой дуре - водки графин

Автор:
20 мая 2023 11:45
Метки: вино   дура   флирт пальчиками   
1608
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1
Поминальной! Откуда такие берутся? Школа специальная есть?

Источник:

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Метки: вино   дура   флирт пальчиками   
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24  комментария
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9k
Том Сойер 2 часа назад
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6k
Умница-красавица 8 минут назад
Похожа на тайского транса, если честно
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14k
a_komolow 8 минут назад
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166
Евгений 23 минуты назад
Неприятная дама....
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5k
михаил Полчаса назад
Дура, ты руки вымыла?
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3k
VPJ Полчаса назад
А, вот если я член джемом малиновым намажу и проведу ей по губам, я такой мужественный мужчина))))
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830k
А.Берестенко 41 минуту назад
— Официант, поменяйте бокал, а этой дуре - водки графинПосмотреть
— Официант, поменяйте бокал, а этой дуре - водки графин
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24k
MrGod 46 минут назад
Криворотая, суёт пальцы в бокал вина и тянет к губам мужику?
Трудно удержаться и не заехать подзатыльник)
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30k
Кот Баюн 47 минут назад
пиндец ипанутая :)))
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13k
gavrosh 54 минуты назад
Ей бы почитать чуть чуть)
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126
WebClickWebClick Час назад
Гуинплен
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1k
rudenkov Час назад
Какая же уродина!
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
баба дура,не потомучто баба,а потому что дура.
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16k
Совранский Час назад
Да да да, а потом: себе салат(типа на диете), а сама весь вечер жрёт твой стейк)))
В результате ни вина не выпил, ни пожрал: -нахрен ты пришла, такая женственная и невоспитанная!
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6k
Бу 2 часа назад
похожа на мужчину
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362
сергей 2 часа назад
Парень плеснет себе на ширинку брюк, а она проведет губами.
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3k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
- А вы такая редкая, исключительная женщина!
С фингалом под глазом.
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8k
Александр Маслов 2 часа назад
Фу, бл@! Тьфу на тебя, какая ты женщина? Одноразовая вагина (с самомнением) ...и только для в край озабоченных недорослей.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Пчела в губу укусила? Бывает.
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6k
hhwost 2 часа назад
ниасилил. на 0:25 сблевал. извините.
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