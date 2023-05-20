В Омске сосед окатил женщину из ведра

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Женщина просто спускалась на улицу, как вдруг из квартиры вышел мужчина и вылил на неё ведро воды.
Мужчина многоэтажки на улице Гашека держит своих соседей в «страхе». Он не даёт покою всему подъезду, а его поведение вызывает ужас. Так, один из его поступков попал на камеру видеонаблюдения.
На видео видно, что женщина спускалась по лестнице, как на неё набежал сосед и окатил из ведра. Омичка сначала пыталась ему противиться, но потом спокойно вышла из подъезда. Какая кошка прошла между ними — остаётся только догадываться.
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Кстати, по облику подъезда хорошо видно, что в провинции жизнь намного дешевле, чем в Москве.