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В Омске сосед окатил женщину из ведра

В Омске сосед окатил женщину из ведра

Автор:
20 мая 2023 10:01
Метки: Весеннее обострение   ведро воды   видео   вода   люди   сосед   
1261
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Женщина просто спускалась на улицу, как вдруг из квартиры вышел мужчина и вылил на неё ведро воды.

Мужчина многоэтажки на улице Гашека держит своих соседей в «страхе». Он не даёт покою всему подъезду, а его поведение вызывает ужас. Так, один из его поступков попал на камеру видеонаблюдения.


На видео видно, что женщина спускалась по лестнице, как на неё набежал сосед и окатил из ведра. Омичка сначала пыталась ему противиться, но потом спокойно вышла из подъезда. Какая кошка прошла между ними — остаётся только догадываться.

Источник:

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Метки: Весеннее обострение   ведро воды   видео   вода   люди   сосед   
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8  комментариев
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8k
Александр Маслов 2 часа назад
Недоинфрмация. А если она всю ночь над головой бегала стадом с самцами и выла раненой гиеной при совокуплении
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8k
Trenzel2003 11 минут назад
Ну вообще то есть участковый. Полиция. Соседа вполне реально привлечь за мелкое хулиганство. даже если она изображала всю ночь стадо слонов. Почему в таком случае сосед не вызвал полицию и не привлек за нарушение тишины?
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223
Pasha Panfilov 13 минут назад
У них там какая-то особая, своя атмосфера )
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10k
Игорь Полчаса назад
Это что то личное :)
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17k
RDen 56 минут назад
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74k
Viktor 2 часа назад
Поступок канешн так себе, мягко сказано, даже не важно какая предыстория!
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3k
poбт 2 часа назад
а че без звука то? чтоб высосать интригу из х*уя?
они вполне себе поговорили...
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Духов День?
Кстати, по облику подъезда хорошо видно, что в провинции жизнь намного дешевле, чем в Москве.
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