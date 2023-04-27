Пёс использует лестницу в доме в качестве аттракциона

1326
1
1
Четвероногий друг человека придумал, как развлечь себя в доме хозяев. Пёс ложится на лестницу и скатывается по ней на первый этаж.
Пёс придумал, как превратить лестницу в аттракцион
Источник:
Ссылки по теме:
- Собака, которая привыкла рассчитывать только на себя
- Соседская собака пришла в гости, чтобы украсть подушку
- Упрямый хаски отказывается спускаться по лестнице
- Озорная собака скинула своего владельца с крыльца
- Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт
Новости партнёров
реклама