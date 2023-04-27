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Пёс использует лестницу в доме в качестве аттракциона

Пёс использует лестницу в доме в качестве аттракциона

Автор:
27 апреля 2023 08:56
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Пёс   аттракцион   видео   животные   лестница   собака   
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Четвероногий друг человека придумал, как развлечь себя в доме хозяев. Пёс ложится на лестницу и скатывается по ней на первый этаж.

Пёс придумал, как превратить лестницу в аттракцион

Источник:

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Метки: Прикол   Пёс   аттракцион   видео   животные   лестница   собака   
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6  комментариев
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27k
Serg2001 11 часов назад
Ступенчатый массаж...)
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5k
Сергей Борисов 5 часов назад
Твою ж маму, хозяева, снимите ошейник, так же пёс всё поцарапает. И катаься станет легче, уверяю !
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1k
SmartCat101 9 часов назад
да почешите же уже собаку
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798
Ольга Кирина 10 часов назад
И спустился и почесался и хозяев повеселил. Хороший мальчик.
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5k
vasilykopkov 11 часов назад
Собака - по лестнице сползака...
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25k
Сибиряк 12 часов назад
лестничный чёс
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