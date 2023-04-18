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Мужчина заметил, как соседский пёс подстригает траву во дворе. Животное катается по участку на газонокосилке с такой невозмутимой мордой, будто делает это каждый день.
Когда сказали, что ты бесполезный
Ничего необычного, просто пёс катается во дворе на газонокосилке.
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