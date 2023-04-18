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Пёс катается во дворе на газонокосилке

Пёс катается во дворе на газонокосилке

Автор:
18 апреля 2023 08:29
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Пёс   видео   газонокосилка   животные   собака   
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Мужчина заметил, как соседский пёс подстригает траву во дворе. Животное катается по участку на газонокосилке с такой невозмутимой мордой, будто делает это каждый день.

Когда сказали, что ты бесполезный

Ничего необычного, просто пёс катается во дворе на газонокосилке.

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Метки: Прикол   Пёс   видео   газонокосилка   животные   собака   
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