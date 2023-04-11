FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 416 постов • 304 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено
Как делают кастрюли в Пакистане

Как делают кастрюли в Пакистане

Автор:
11 апреля 2023 11:16
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Пакистан   Производство   в мир   видео   как это сделано   кастрюли   
395
1
1

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как работают другие. Взгляните, как делают кастрюли на одном из предприятий в Пакистане.

Пакистанские кудесники

Похоже, что новые рабочие на данном предприятии появляются довольно часто.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Как это сделано, как это работает, как это устроено"
Метки: Пакистан   Производство   в мир   видео   как это сделано   кастрюли   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Андрей Иванов Полчаса назад
Ну и нормально. Кастрюли хорошие получаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 10 минут назад
А из чего они их делают?
Олово?
Свинец?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
..: Атеист :.. 15 минут назад
Молодцы, если сплав пригодный для данного продукта. Иначе совсем не молодцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 16 минут назад
Ну, хотя бы так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Djeff Полчаса назад
ТБ? Не, не слыхали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dihydrogen Monoxide Полчаса назад
а вы думаете всякие тефаль, цептер всякое такое не так же делают? ))) в конце просто наклейки другие лепят и все ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
АнтонПолднев Полчаса назад
Да у них чего только не делают в кустарных условиях. Начиная от фар для авто и заканчивая огромными стальными изделиями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Старичок Полчаса назад
тихой сапой дзен переезжает на фишки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дмитрий

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

160692



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 вещей, размер которых можно оценить только в сравнении
20 вещей, размер которых можно оценить только в сравнении
Мир завораживающей вечности волшебника Пола Стэнкарда
Мир завораживающей вечности волшебника Пола Стэнкарда
Набирающие популярность в сообществах
Создатель McLaren F1 показал свою новую разработку - Т.33
Создатель McLaren F1 показал свою новую разработку - Т.33
Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют и …кстати, ещё…
Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют и …кстати, ещё…
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет»
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Депутат со свитой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#животные#автомир#факты#подборка#картинки#шоу бизнес#Разное
#Юмор#Прикол#автомобили#кино#машина#Фотографии#позитив#люди#Ynews#Мемы
#в мире#интересно#дтп#СССР#аварии#авто аварии#фильм#Приколы#драка#милота
Бесплатно навсегда: и такое бывает Бесплатно навсегда: и такое бывает Отчаянный экстремал выпрыгнул из самолета без парашюта Отчаянный экстремал выпрыгнул из самолета без парашюта Бобр с большой веткой нагрянул в музей Бобр с большой веткой нагрянул в музей Журналистка из Пакистана ударила подростка во время прямого эфира Журналистка из Пакистана ударила подростка во время прямого эфира Горбатый кит проплыл мимо дайверов Горбатый кит проплыл мимо дайверов Корова неожиданно атаковала юных покупателей в Пакистане Корова неожиданно атаковала юных покупателей в Пакистане

На что жалуетесь?

Вернуться