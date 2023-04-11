Как делают кастрюли в Пакистане

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Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как работают другие. Взгляните, как делают кастрюли на одном из предприятий в Пакистане.
Пакистанские кудесники
Похоже, что новые рабочие на данном предприятии появляются довольно часто.
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