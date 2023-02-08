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Пассажир пытается впихнуть свой чемодан в калибратор

Пассажир пытается впихнуть свой чемодан в калибратор

Автор:
08 февраля 2023 11:46
Метки: Прикол   видео   калибратор   люди   пассажир   чемодан   
339
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1
Многие авиакомпании проверяют ручную кладь пассажиров на соответствие нормам по максимальному размеру с помощью калибратора. Герой видео не привык искать в жизни лёгких путей и решил впихнуть свой чемодан на колёсах в устройство.

Унижен, но не сломлен

Тот самый момент, когда не хочешь платить за багаж.

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Метки: Прикол   видео   калибратор   люди   пассажир   чемодан   
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11  комментариев
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3k
Евгений 45 минут назад
Им самим-то не стыдно?
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587
Лютый вам Бетховен 11 минут назад
Испанский стыд...
А если шутя, то музыка "Деревни дураков" подойдёт лучше.
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4k
Евгений Д 14 минут назад
видно стоимость нового чемодана гораздо меньше стоимости багажа
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25k
Serg2001 24 минуты назад
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10k
ScorpionDS Полчаса назад
Он наверное и за парковку не платит
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21k
ЦСКА Полчаса назад
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9k
Владимир 36 минут назад
Я, дабы нервы себе не портить, оплачиваю багаж. Онлайн регистрация за 36 часов, не дорого, 1500р вроде, последний раз в Utair заплатил. А это пипец жмотяра.
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51k
dima423 36 минут назад
какие же есть епанутые люди...
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2
ЛогинПароль dima423 Минуту назад
Это лайт версия.
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945
Шурман 42 минуты назад
Я уже 2 раза такую херню видел в аэропортах Аликанте и Риги . Мужики просто колеса выламывали а все потому что в Райан Эир все тащат все в салон самолета и экономят бабки , ладно мне пох я заплатил и за спортивный и за такой багаж . С собою у сына рюкзак с планшетами и компами у меня тоже самое и у жены с дочкой , мы заплатили так же за ручную . Когда стюардессы это видят говорят под ноги ставьте говорю какого [мат] должен это делать если места приорити и места выкуплены ищите где другим складывать или свои вещи под ноги себе кидайте , обычно на этом разговоры заканчиваются .
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