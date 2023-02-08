Пассажир пытается впихнуть свой чемодан в калибратор

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Многие авиакомпании проверяют ручную кладь пассажиров на соответствие нормам по максимальному размеру с помощью калибратора. Герой видео не привык искать в жизни лёгких путей и решил впихнуть свой чемодан на колёсах в устройство.
Унижен, но не сломлен
Тот самый момент, когда не хочешь платить за багаж.
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А если шутя, то музыка "Деревни дураков" подойдёт лучше.