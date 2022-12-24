Найден настоящий АкваМен

1157
1
1
Есть те, кто любит рыбалку больше жизни, а есть те, кому рыбок жалко.
Дайвер Dallmyd поделился кадрами своей подводной "работы". Он спасает жизни рыбам, снимая их с крючков, распутывая сети, очищает дно от рыбацкого "мусора" и специализируется на подводном поиске.
Рыбаки на берегу, наверно, долго удивлялись, почему же не клюёт.
Источник:
Ссылки по теме:
- Спасение "подавившегося" черепахой сома
- В Турции мужчина спас щенка, сделав ему искусственное дыхание
- Тайцы спасли гигантского 200-килограммового сома, оказавшегося на мелководье
- Пчеловод помог шмелихе избавиться от паразитов
- Мужчина спас птицу, примёрзшую лапами к ограждению
Новости партнёров
реклама
А учитывая распространённую там "спортивную" рыбалку, можно ещё и с крючков снимать попавшуюся рыбу) Никогда не понимал прикола ловить рыбу затем, чтоб её потом отпускать, покоцанную крючком