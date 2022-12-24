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Найден настоящий АкваМен

Найден настоящий АкваМен

Автор:
24 декабря 2022 14:02
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   доброта   драйвер   рабаки   рыбы   спасение   
1157
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Есть те, кто любит рыбалку больше жизни, а есть те, кому рыбок жалко.

Дайвер Dallmyd поделился кадрами своей подводной "работы". Он спасает жизни рыбам, снимая их с крючков, распутывая сети, очищает дно от рыбацкого "мусора" и специализируется на подводном поиске.


Рыбаки на берегу, наверно, долго удивлялись, почему же не клюёт.

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Метки: видео   доброта   драйвер   рабаки   рыбы   спасение   
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3  комментария
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1k
Евгений Полчаса назад
Можно открывать свой магазин снастей!
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4k
Rubiroid_47 21 минуту назад
Кто-то подсаживает рыбаков на крючок.
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809
Александр Зотов Полчаса назад
ну, в целом полезным делом занят)
А учитывая распространённую там "спортивную" рыбалку, можно ещё и с крючков снимать попавшуюся рыбу) Никогда не понимал прикола ловить рыбу затем, чтоб её потом отпускать, покоцанную крючком
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