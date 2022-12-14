FISHKINET
Сообщество Юмор 16090 постов • 3234 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Распаковка киндеров 99-о года

Распаковка киндеров 99-о года

Автор:
14 декабря 2022 19:00
Сообщество : Юмор
Метки: Ватермарк   Прикол   Приколы   Юмор   видео   девушки   распаковка   

Это не шоколад воняет.

Антон Брухляев

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100368



Другие посты автора
Похожее видео
Работник месяца
Работник месяца
16:00:41
Шалость не удалась
Шалость не удалась
17:00:57
Ценительницы искусства на прогулке
Ценительницы искусства на прогулке
12:44:48
Комедийный фокус "Трусики"
Комедийный фокус "Трусики"
13:17:04
Кто ей права выдал?
Кто ей права выдал?
17:50:41
302
1
Предыдущее Следующее
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Ватермарк   Прикол   Приколы   Юмор   видео   девушки   распаковка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Трям 2 часа назад
Дедушка Мороз! Сделай так, чтоб гандону тухляеву в новом году выкололи глаза, отрезали руки и отключили инет! Главное чтоб он престал говнопостить на фишках. Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Viktor 2 часа назад
Это тоже из киндера?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Majul 2 часа назад
Среда, Брухляева из дурки выпуститили. Опять убогий, имбецильный тикток высер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Судя по теням под глазами - либо наркоманка со стажем, либо серьёзные проблемы со здоровьем. Я вообще не понимаю, как она ещё запахи различает. Пусть тело осмоотрит, может это гангрена воняет
2. Где она взяла упаковку киндеров за 1999 год?
3. Что именно она принимает, что после использования резинового члена (он ещё качается), она полезла проверять киндеры 20-летней давности. Как вообще до такой комбинации можно додуматься без сверхдозы чего то убойного?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Андрей 2 часа назад
А за окном над крышей мачты фрегата?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Популярное видео
Впечатляющий трюк BMX-райдера
3
12
Впечатляющий трюк BMX-райдера
ЕС планирует включить в новый санкционный пакет Лепса и блогера Пучкова
0
26
ЕС планирует включить в новый санкционный пакет Лепса и блогера Пучкова
Покупка породистого пса в интернете: ожидание и реальность
2
45
Покупка породистого пса в интернете: ожидание и реальность
Пёс услышал знакомые слова
6
34
Пёс услышал знакомые слова
В Екатеринбурге спасали девушку от пожара, но получилось, как получилось
0
23
В Екатеринбурге спасали девушку от пожара, но получилось, как получилось
«Ты чего позоришь мужиков?»: трансгендеру из московского метро объяснили, что в таком виде не стоит появляться в общественных местах
1
218
«Ты чего позоришь мужиков?»: трансгендеру из московского метро объяснили, что в таком виде не стоит появляться в общественных местах
Мальчику-пастуху из Казахстана, снявшему видео об одиночестве в День рождения, подарили IPhone
1
34
Мальчику-пастуху из Казахстана, снявшему видео об одиночестве в День рождения, подарили IPhone
"Полюбуйся на своего папочку!": любовница обиделась на шефа и прислала его дочери хоум-видео и интимные фото
4
81
"Полюбуйся на своего папочку!": любовница обиделась на шефа и прислала его дочери хоум-видео и интимные фото
В Нижнем Тагиле женщине не давали спать шумные соседи и она залила их дверь монтажной пеной
1
132
В Нижнем Тагиле женщине не давали спать шумные соседи и она залила их дверь монтажной пеной
Татарская бабушка впервые увидела мейн-куна
2
63
Татарская бабушка впервые увидела мейн-куна
Популярное в сообществах
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Популярный Ам Ням добрался и до нас
"Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров проверят на пропаганду ЛГБТ
"Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров...
Набирающие популярность в сообществах
4 самых ценных сокровища, найденных на местах кораблекрушений
4 самых ценных сокровища, найденных на местах кораблекрушений
Exploro RaceMax X Huracan Sterrato: первый «суперкар» Lamborghini с педалями
Exploro RaceMax X Huracan Sterrato: первый «суперкар» Lamborghini с педалями
Учёные ради эксперимента сбросили яйцо из космоса (видео)
Учёные ради эксперимента сбросили яйцо из космоса (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кругом сплошной обман

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#забавно#подборка#дети#улыбнуло#люди#фотографии#Россия
#Юмор#интересно#факты#позитив#аварии#Приколы#автомир#Прошлое#новый год#Китай
#Прикол#история#дтп#Ynews#автомобили#СССР#картинки#США#Спорт#авто аварии
"Вашу маму и там и тут показывают!" "Вашу маму и там и тут показывают!" Работник месяца Работник месяца Шалость не удалась Шалость не удалась Комедийный фокус "Трусики" Комедийный фокус "Трусики" Кто ей права выдал? Кто ей права выдал? Ценительницы искусства на прогулке Ценительницы искусства на прогулке

На что жалуетесь?

Вернуться