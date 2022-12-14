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Антон Брухляев
Распаковка киндеров 99-о года
Автор:
Антон Брухляев
14 декабря 2022 19:00
Сообщество :
Юмор
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Ватермарк
Прикол
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распаковка
Это не шоколад воняет.
Антон Брухляев
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100368
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9
комментариев
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3k
Трям
2 часа назад
Дедушка Мороз! Сделай так, чтоб гандону тухляеву в новом году выкололи глаза, отрезали руки и отключили инет! Главное чтоб он престал говнопостить на фишках. Спасибо.
7
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72k
Viktor
2 часа назад
Это тоже из киндера?
7
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32k
Минчанин
Viktor
5 минут назад
Сюрприииз!
0
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14k
Majul
2 часа назад
Среда, Брухляева из дурки выпуститили. Опять убогий, имбецильный тикток высер
4
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29k
Андрей Иванов
2 часа назад
1. Судя по теням под глазами - либо наркоманка со стажем, либо серьёзные проблемы со здоровьем. Я вообще не понимаю, как она ещё запахи различает. Пусть тело осмоотрит, может это гангрена воняет
2. Где она взяла упаковку киндеров за 1999 год?
3. Что именно она принимает, что после использования резинового члена (он ещё качается), она полезла проверять киндеры 20-летней давности. Как вообще до такой комбинации можно додуматься без сверхдозы чего то убойного?
2
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46k
Андрей
2 часа назад
А за окном над крышей мачты фрегата?
1
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1k
naf-naf
Андрей
2 часа назад
Там на подоконнике мачта стоит, прям стоит
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46k
Андрей
naf-naf
Час назад
Да это все видели.
0
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6k
Allmaster
Андрей
10 минут назад
На киндеры нужно смотреть было, а вы все в окно пялились, ну и увидели ))
Если честно, вот вообще не увидел пока не написали.
Невнимательный я... пошел пить с горя... хер не увидел на подоконнике...
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2. Где она взяла упаковку киндеров за 1999 год?
3. Что именно она принимает, что после использования резинового члена (он ещё качается), она полезла проверять киндеры 20-летней давности. Как вообще до такой комбинации можно додуматься без сверхдозы чего то убойного?
Если честно, вот вообще не увидел пока не написали.
Невнимательный я... пошел пить с горя... хер не увидел на подоконнике...