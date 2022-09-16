Пушистый любитель семечек

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Рыжий кот обожает семечки и ест их при первой возможности. Одну из трапез питомца хозяин запечатлел на видео.
В опубликованном в сети ролике животное берёт из руки хозяина семечки, очищает их во рту и выплевывает шелуху. Теперь вы видели немного больше.
Источник:
АНТИФИШКИ
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