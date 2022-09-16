FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1410 постов • 447 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Пушистый любитель семечек

Пушистый любитель семечек

Автор:
16 сентября 2022 09:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомец   видео   животные   кот   прикол   семечки   
189
1
1
Рыжий кот обожает семечки и ест их при первой возможности. Одну из трапез питомца хозяин запечатлел на видео.
В опубликованном в сети ролике животное берёт из руки хозяина семечки, очищает их во рту и выплевывает шелуху. Теперь вы видели немного больше.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Питомец   видео   животные   кот   прикол   семечки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

583998



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост, который по-настоящему прочувствуют только мужчины: военкоматный юмор
Пост, который по-настоящему прочувствуют только мужчины: военкоматный юмор
Почему чукчи до сих пор разводят оленей и охотятся на морских зверей
Почему чукчи до сих пор разводят оленей и охотятся на морских зверей
Набирающие популярность в сообществах
Миски, из которых можно есть без соли, скоро поступят в продажу
Миски, из которых можно есть без соли, скоро поступят в продажу
25 нарядных причёсок из 80-х, которые уже вряд ли к нам вернутся
25 нарядных причёсок из 80-х, которые уже вряд ли к нам вернутся
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Папа, можно я

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#подборка#авто аварии#в мире#СССР#картинки#шоу бизнес#Жизнь
#Юмор#история#автомобили#аварии#автомир#животные#забавно#Ynews#познавательно#Девушка
#интересно#дтп#прикол#люди#фотографии#Приколы#кино#актриса#Спорт#биография
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России Забавный котёнок решил помериться силами с псом Забавный котёнок решил помериться силами с псом Пушистый рыбак возвращается с уловом домой Пушистый рыбак возвращается с уловом домой Домашние животные до и после купания Домашние животные до и после купания Кот жадно грызёт свежий огурец Кот жадно грызёт свежий огурец Проворная утка объедает кошку Проворная утка объедает кошку

На что жалуетесь?

Вернуться