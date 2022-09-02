Массаж лапок выдры

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Практически все животные положительно реагируют на ласку. Выдры не исключение. Посмотрите, как зверёк просовывает свои лапки в отверстия для воздуха, чтобы посетители погладили их.
Все любят ласку
Антистресс для посетителей и животных.
Источник:
АНТИФИШКИ
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