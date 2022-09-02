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Массаж лапок выдры

Массаж лапок выдры

Автор:
02 сентября 2022 12:08
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   вольер   выдры   животные   лапы   массаж   
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Практически все животные положительно реагируют на ласку. Выдры не исключение. Посмотрите, как зверёк просовывает свои лапки в отверстия для воздуха, чтобы посетители погладили их.

Все любят ласку

Антистресс для посетителей и животных.

Источник:

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Метки: в мире   видео   вольер   выдры   животные   лапы   массаж   
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2  комментария
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9k
Бритва 51 минуту назад
а если за ушком почесать, то ваще
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3k
Григорий 13 минут назад
выдры клёвые! (на картинках и видосах)))
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Себастьян Перейра

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