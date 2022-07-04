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Не самый безопасный, но рабочий способ открыть бутылку вина без штопора. Понадобится лишь нож и вилка.
Один из способов открыть вино без штопора.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вообще одной вилкой можно было бы обойтись - пробку просто протолкнуть внутрь(обратной стороной).
чуть что не так - минус сухожилие.