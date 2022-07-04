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Как открыть вино без штопора

Как открыть вино без штопора

Автор:
04 июля 2022 10:29
Метки: Бутылка   Хитрость   алкоголь   видео   вино   смекалка   штопор   
328
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1
Не самый безопасный, но рабочий способ открыть бутылку вина без штопора. Понадобится лишь нож и вилка.
Один из способов открыть вино без штопора.

Источник:

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Метки: Бутылка   Хитрость   алкоголь   видео   вино   смекалка   штопор   
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4  комментария
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3k
Copycat 2 часа назад
выглядит на удивление дельным советом) как минимум по тому что не надо ничего поджигать\нагревать или чем то бить
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2k
boom 10 минут назад
Странный способ. Даже крутить не обязательно, хватило бы просто влево-вправо шатать.
А вообще одной вилкой можно было бы обойтись - пробку просто протолкнуть внутрь(обратной стороной).
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6k
Кружок Час назад
тот кто держит бутылку рукой - тупой дебил
чуть что не так - минус сухожилие.
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