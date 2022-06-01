Розыгрыш доверчивого приятеля

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Мужчина подшутил над своим доверчивым приятелем. Он позвонил "жертве" и с помощью заранее заготовленных фраз и звуков сообщил неожиданную новость.
Реакция приятеля не заставила себя ждать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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