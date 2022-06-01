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Розыгрыш доверчивого приятеля

Розыгрыш доверчивого приятеля

Автор:
01 июня 2022 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Amazon   Юмор   в мире   видео   прикол   розыгрыш   шутка   
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Мужчина подшутил над своим доверчивым приятелем. Он позвонил "жертве" и с помощью заранее заготовленных фраз и звуков сообщил неожиданную новость.
Реакция приятеля не заставила себя ждать.

Источник:

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Метки: Amazon   Юмор   в мире   видео   прикол   розыгрыш   шутка   
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