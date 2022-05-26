Кондитер готовит необычные и реалистичные торты и пирожные

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Кондитерские изделия, которые похожие на реальные вещи и предметы, вызывают восторг как у взрослых, так и у детей. Житель Стамбула предлагает клиентам торты и пирожные, которые можно смело назвать произведениями искусства.
Реалистичные торты и пирожные, которые жалко резать и есть.
Источник:
АНТИФИШКИ
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