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Кондитер готовит необычные и реалистичные торты и пирожные

Кондитер готовит необычные и реалистичные торты и пирожные

Автор:
26 мая 2022 12:30
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Турция   в мире   видео   интересно   кондитер   торт   
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Кондитерские изделия, которые похожие на реальные вещи и предметы, вызывают восторг как у взрослых, так и у детей. Житель Стамбула предлагает клиентам торты и пирожные, которые можно смело назвать произведениями искусства.
Реалистичные торты и пирожные, которые жалко резать и есть.

Источник:

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Метки: Еда   Турция   в мире   видео   интересно   кондитер   торт   
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6  комментариев
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2k
vasilykopkov 39 минут назад
Скорее всего, всё это мало съедобно. В оболочке сплошной сахар, возможно лакрица.
Он скорее скульптор, чем кондитер...
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13k
Сергей 7 минут назад
Кондитер готовит необычные и реалистичные торты и пирожныеПосмотреть
Кондитер готовит необычные и реалистичные торты и пирожные
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0
3d 2 часа назад
можно сделать тортик в виде говна в лотке кошачьем )) и приколоться над гостями...
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839
likiloki 2 часа назад
Напомнило:
Ссылка www.youtube.com
Тоже своего рода готовка
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69k
Viktor 2 часа назад
А хавать то их можно, эти реалистичные торты?
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