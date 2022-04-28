Прохожие задержали негодяя, выхватившего смартфон из рук второклассницы

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В Арзамасе прохожие задержали мужчину, ограбившего второклассницу. 39-летний негодяй выхватил гаджет из рук восьмилетней девочки на остановке и попытался скрыться.
Школьница пыталась угнать за злоумышленником, но упала. К счастью, далеко убежать преступнику не удалось.
Сперва грабителя пытался задержать мужчина, но тот смог выкрутиться. Проходивший неподалеку 18-летник студент бросился негодяю наперерез и задержал его. Смартфон вернули девочке, а преступник был передан полиции.
Сперва грабителя пытался задержать мужчина, но тот смог выкрутиться. Проходивший неподалеку 18-летник студент бросился негодяю наперерез и задержал его. Смартфон вернули девочке, а преступник был передан полиции.
Источник:
АНТИФИШКИ
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