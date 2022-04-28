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Прохожие задержали негодяя, выхватившего смартфон из рук второклассницы

Прохожие задержали негодяя, выхватившего смартфон из рук второклассницы

Автор:
28 апреля 2022 09:15
Сообщество : Криминал
Метки: Арзамас   в мире   видео   девочка   ограбление   преступление   смартфон   школьница   
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В Арзамасе прохожие задержали мужчину, ограбившего второклассницу. 39-летний негодяй выхватил гаджет из рук восьмилетней девочки на остановке и попытался скрыться.
Школьница пыталась угнать за злоумышленником, но упала. К счастью, далеко убежать преступнику не удалось.
Сперва грабителя пытался задержать мужчина, но тот смог выкрутиться. Проходивший неподалеку 18-летник студент бросился негодяю наперерез и задержал его. Смартфон вернули девочке, а преступник был передан полиции.

Источник:

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Метки: Арзамас   в мире   видео   девочка   ограбление   преступление   смартфон   школьница   
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8  комментариев
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9k
Алексей 2 часа назад
Гандон
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eutace 15 минут назад
без комментариев. Но однако девочка побежала за грабителем. А если бы он решил не оставлять свидетеля?? Это что айфон был что ли?
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4k
Том Сойер 23 минуты назад
Вот же мразь, описдюлить надо этого урода по полной программе, чтобы в дальнейшем - даже мысли не было такое повторить.
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Феликс Дзержинский Полчаса назад
Нужно ему, опустить почки в носки.
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Дро4ер Полоумный Полчаса назад
На войну его
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10k
Александр 42 минуты назад
В отделении полиции из 39-летнего негодяя усилиями ударников обезьянника была сделана восьмилетняя девочка!
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Mjaoneil Час назад
Били долго, с наслаждением
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