Типичный рабочий день промышленного альпиниста

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Работающий промышленным альпинистом парень показал, с чего начинается его рабочий день. В коротком ролике он рассказал о подготовке к работе и разнообразных нюансах.
Как начинается обычный рабочий день промышленного альпиниста
Источник:
АНТИФИШКИ
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