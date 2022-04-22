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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 352 поста • 290 подписчиков подписаться
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Типичный рабочий день промышленного альпиниста

Типичный рабочий день промышленного альпиниста

Автор:
22 апреля 2022 10:08
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: видео   интересно   люди   промышленный альпинист   профессия   работа   
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Работающий промышленным альпинистом парень показал, с чего начинается его рабочий день. В коротком ролике он рассказал о подготовке к работе и разнообразных нюансах.
Как начинается обычный рабочий день промышленного альпиниста

Источник:

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Метки: видео   интересно   люди   промышленный альпинист   профессия   работа   
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Mr.Adamson

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