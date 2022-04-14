Внезапная поломка вентилятора шокировала котов

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Камера наблюдения, установленная в жилом доме в Бангкоке, запечатлела необычный инцидент. Парень отдыхал вместе с котами в комнате, как вдруг произошла неожиданная поломка вентилятора.
Автор видео сообщил, что вентилятор использовался всего месяц и ничего не предвещало беды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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