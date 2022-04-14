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Сообщество Без кота и жизнь не та 1242 поста • 430 подписчиков подписаться
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Внезапная поломка вентилятора шокировала котов

Внезапная поломка вентилятора шокировала котов (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2022 12:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: бангкок   вентилятор   видео   животные   инцидент   коты   поломка   происшествие   таиланд   
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Камера наблюдения, установленная в жилом доме в Бангкоке, запечатлела необычный инцидент. Парень отдыхал вместе с котами в комнате, как вдруг произошла неожиданная поломка вентилятора.
Автор видео сообщил, что вентилятор использовался всего месяц и ничего не предвещало беды.

Источник:

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Метки: бангкок   вентилятор   видео   животные   инцидент   коты   поломка   происшествие   таиланд   
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12  комментариев
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7k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 2 часа назад
Ппц, даже меня шокировало. Что уж про котов говорить.
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1k
Motorola 7 минут назад
Я сам при просмотре чуть не нагузевелил )
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1k
Трям 23 минуты назад
А коробка от вентилятора там тоже месяц лежит?
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2k
AndreyOnovamnado Полчаса назад
Это не вентилятор поломался. Это жопорукому сборщику лень было пропеллер прикрутить нормально. Наживил и успокоился.
Результат не заставил себя ждать )))
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9k
Hunson Abadeer 52 минуты назад
паникааааа
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−28
Звездочет 59 минут назад
Белый кошак молорик - сразу вентилятор с розетки выключил
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4k
мемфрид Час назад
Да я б так же бегал бы, ещё и насрал в центре комнаты)
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31k
Aleks Час назад
Кота шокировало? Я сам чуть не обосрался...
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920
Мурчелло Час назад
Кондиционер для красоты висит?
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