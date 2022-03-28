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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Антон Брухляев
Вот и поговорили
(1 видео)
Автор:
Антон Брухляев
28 марта 2022 17:45
Сообщество :
Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки:
Ватермарк
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видео
рыбалка
юмора
Вася проголодался.
Антон Брухляев
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комментариев
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2k
azuver
2 часа назад
Это явление называется "замором", когда длительное время держаться сильные морозы.Толщина льда увеличивается и количество кислорода, растворенного в воде снижается до критического уровня.У рыбы начинается кислородное голодание.Нужно не прикалываться,а бурить как можно больше лунок,спасать рыбу от гибели.
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Сергей
20 минут назад
Трубку ему уже от ИВЛ надо.
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Kusok
Полчаса назад
Мерзкое видео. На водоеме замор, рыба задыхается и умирает.
Нужно делать обширные проруби, метр на метр или больше.
3
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Juli
36 минут назад
в итоге? Васька покормили? или сами сьели?
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