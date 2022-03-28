FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 412 постов • 232 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Видео > Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 
Вот и поговорили

Вот и поговорили (1 видео)

Автор:
28 марта 2022 17:45
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Ватермарк   Приколы   видео   рыбалка   юмора   

Вася проголодался.

Антон Брухляев

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103165



Другие посты автора
Похожее видео
Достойная старость
Достойная старость
22:00:36
Асфальт растаял
Асфальт растаял
12:00:31
Фотограф года
Фотограф года
23:00:26
Модный дед
Модный дед
14:00:26
Обычные туристы в Америке
Обычные туристы в Америке
22:00:08
Малец влюбился
Малец влюбился
21:00:31
Самое время поговорить
Самое время поговорить
16:00:58
Что-то пошло не так
Что-то пошло не так
17:00:32
938
1
Предыдущее Следующее

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Рыбалка, походы, активный отдых на природе"
Метки: Ватермарк   Приколы   видео   рыбалка   юмора   
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
azuver 2 часа назад
Это явление называется "замором", когда длительное время держаться сильные морозы.Толщина льда увеличивается и количество кислорода, растворенного в воде снижается до критического уровня.У рыбы начинается кислородное голодание.Нужно не прикалываться,а бурить как можно больше лунок,спасать рыбу от гибели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сергей 20 минут назад
Трубку ему уже от ИВЛ надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
988
Kusok Полчаса назад
Мерзкое видео. На водоеме замор, рыба задыхается и умирает.
Нужно делать обширные проруби, метр на метр или больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Juli 36 минут назад
в итоге? Васька покормили? или сами сьели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Bar0 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Популярное видео
Где-то в Турции
1
22
Где-то в Турции
Четвероногий актер, у которого еще нет "Оскара"
0
24
Четвероногий актер, у которого еще нет "Оскара"
Как сделать свечку из картошки
1
59
Как сделать свечку из картошки
Мужчине надоело слушать дрель соседа и он пробил ему дыру в стене
1
18
Мужчине надоело слушать дрель соседа и он пробил ему дыру в стене
Птица унизила любопытного кота
0
21
Птица унизила любопытного кота
Грабитель случайно застрелил своего сообщника
0
60
Грабитель случайно застрелил своего сообщника
Норка пытается украсть часть улова рыбаков
0
22
Норка пытается украсть часть улова рыбаков
Когда у рабочих много свободного времени
0
16
Когда у рабочих много свободного времени
Как взять на ручки утку
0
27
Как взять на ручки утку
Китайский язык для&nbsp;начинающих
0
20
Китайский язык для начинающих
Популярное в сообществах
Циничные факты, о которых вы даже не задумывались
2
136
Циничные факты, о которых вы даже не задумывались
Тем временем о благородных каперах в России
1
86
Тем временем о благородных каперах в России
Доллар меньше 100 рублей. Что будет дальше с курсом и валютной наличностью
Доллар меньше 100 рублей. Что будет дальше с курсом и валютной наличностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай важных переговоров
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#страна#факты#картинки#Украина#дтп#Девушка#позитив#шоу бизнес
#фото#история#животные#прикол#Приколы#Рецепт#Еда#знаменитости#сарказм#война
#люди#фотографии#СССР#интересно#подборка#аварии#забавно#комментарии#смешно#спецоперация Z

На что жалуетесь?

Вернуться