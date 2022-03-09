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Колоритное поздравление с 8 марта от фермеров

Колоритное поздравление с 8 марта от фермеров (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2022 10:43
Сообщество : Животные
Метки: 8 марта   видео   животные   креатив   лошади   люди   поздравление   фермер   
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Фермеры из села Улу-Теляк в Иглинском районе Башкортостана с помощью лошадей оригинально поздравили прекрасный пол с Международным женским днём. Коневоды насыпали корма в заранее вырытые траншеи и согнали туда животных.
Сотни лошадей выстроились в надпись «8 марта». Финальный результат впечатлил многих пользователей сети.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 8 марта   видео   животные   креатив   лошади   люди   поздравление   фермер   
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