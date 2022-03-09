Колоритное поздравление с 8 марта от фермеров

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Фермеры из села Улу-Теляк в Иглинском районе Башкортостана с помощью лошадей оригинально поздравили прекрасный пол с Международным женским днём. Коневоды насыпали корма в заранее вырытые траншеи и согнали туда животных.
Сотни лошадей выстроились в надпись «8 марта». Финальный результат впечатлил многих пользователей сети.
Источник:
АНТИФИШКИ
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