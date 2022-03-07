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Сообщество Без кота и жизнь не та 1182 поста • 420 подписчиков подписаться
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Необычный ответ санкциям

Необычный ответ санкциям (1 видео)

Автор:
07 марта 2022 13:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   ватермарк   видео   коты   прикол   санкции   

Девушка решила бороться с санкциями со стороны Великобритании по-своему.

Mr.Adamson

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Метки: Юмор   ватермарк   видео   коты   прикол   санкции   

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4  комментария
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1k
Александр Час назад
у меня тоже кот британец. чай не пьет, футбол не смотрит, на королеву ему похрен. зато говядину жрет, валерьянки бахнуть не откажется, в баню даже со мной ходил на даче - полностью русифицированый кот) че его выгонять та, когда уже он свой, родимый?!))
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6k
Думай о хорошем! 22 минуты назад
по собакам вообще круто. эстонские гончие, Эстония настаивает на выведении всех эстонских гончих из европейского стандарта. это при том что их в Эстонии штук 50 всего.
Международная ассоциация кинологов (FCI) решила внести свою лепту в расширение санкций против нашей страны, поддержав тем самым НАТО. "Война подвергла наших заводчиков и их собак большому риску. Конфликт и агрессия никого не могут оставить равнодушным, и все мы чувствуем тревогу, печаль и злость.", -отметили в FCI.И приняли решение не проводить в России выставки и соревнования собак.
Так же , в это не простое для нас время, ведётся "пересмотр" стандарта Эстонской гончей. Считаем, что проект изменений ,который сейчас можно увидеть на сайте РОРС, был написан с оглядкой на стандарт ,принятый FCI. Что, в свою очередь, неправильно, по ряду следующих причин-
-Эстонская гончая в стране - оригинаторе (Эстонии) и эг , селекционируемая в России не полностью тождественные по экстерьеру собаки .
- В РФ находится, в данный момент , основное племенное поголовье Эстонских гончих, так почему же мы должны подстраиваться под чей то стандарт, а не диктовать свои условия?
- При оценке собак, по FCI стандартам, возможно немалая часть рабочего поголовья в РФ окажется вне племенного статуса.
- Мы видим прогрессирующую породу ,которая разводится по действующему стандарту, видим рост рабочих характеристик породы, а так же стремительный рост популярности .
Возможно , это и было сделано с целью, унификации стандартов. Чтобы одна порода собак , оценивалась одинаково всеми клубами. Но , в положении, котором мы оказались сейчас, считаем данную стратегию нецелесообразной и даже антипатриотичной.
В рамках решения данной проблемы , предлагаем остановить принятие поправок. Для проведения глубокого анализа породы, а так же детального изучения поголовья культивированного в РФ .
Так же требуем переименования породы, поскольку подобные примеры уже имели место в истории Российской кинологии.
На Россию наложили санкции нас отлучили от международного спорта, нам запрещают выступать под собственным флагом. Мы считаем было бы прямым предательством по отношению к нашей Родине корректировать стандарт нашей породы в пользу эстонского стандарта, стандарта FCI .
Пора сплотиться в нашем противостоянии против НАТО, FCI и всем коллективным западом и дать достойный отпор этой империи лжи."
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10k
booz223 Час назад
Не все поймут, но прикокольно!
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