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Домашнее привидение с мотором

Домашнее привидение с мотором (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2022 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   привидение   прикол   робот-пылесос   
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Установленная в жилище камера наблюдения запечатлела курьезный случай с участием парня и робота-пылесоса. Гаджет немного заблудился и шокировал сидящего в наушниках владельца.

Какой впечатлительный

Пылесос заехал под стул и не смог выбраться. Парень не сразу понял, кто двигает предмет мебели.

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Метки: Юмор   видео   привидение   прикол   робот-пылесос   

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5  комментариев
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22k
Юрий 2 часа назад
Падла, котика напугал....
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9k
Vacony 3 минуты назад
ладно сам ссыканул, а вот что котика напугал ему видимо не важно ? ))
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288
<name> 16 минут назад
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17k
speaktr-st 22 минуты назад
"Какой ты чувствительный мальчик, Томми".
А нехер всю жизнь проводить с заткнутыми ушами.
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−1
Николай Ахтырский 47 минут назад
пердечный сриступ у чувака
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