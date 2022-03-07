Домашнее привидение с мотором

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Установленная в жилище камера наблюдения запечатлела курьезный случай с участием парня и робота-пылесоса. Гаджет немного заблудился и шокировал сидящего в наушниках владельца.
Какой впечатлительный
Пылесос заехал под стул и не смог выбраться. Парень не сразу понял, кто двигает предмет мебели.
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Метки: Юмор видео привидение прикол робот-пылесос
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А нехер всю жизнь проводить с заткнутыми ушами.