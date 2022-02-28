Слон спешит на помощь другу

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Парень решил показать, как знакомый ему слон реагирует на то, что он упал на землю. Увидев, что с его другом что-то не так, животное тут же устремилось на помощь.
Молодой слон спешит на помощь своему другу и пытается поднять его.
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