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Слон спешит на помощь другу

Слон спешит на помощь другу (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 февраля 2022 11:57
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   дружба   животные   помощь   слон   
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Парень решил показать, как знакомый ему слон реагирует на то, что он упал на землю. Увидев, что с его другом что-то не так, животное тут же устремилось на помощь.
Молодой слон спешит на помощь своему другу и пытается поднять его.

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Метки: Реакция   видео   дружба   животные   помощь   слон   
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8  комментариев
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14k
Вася 2 часа назад
это слонёнок, да ещё и девочка
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Denissg Полчаса назад
...но не успел затормозить.
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68k
Viktor Час назад
Ссылка www.youtube.com
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50k
smakido Час назад
Всем бы такого друга, который не раздумывая придёт на помощь. Звучит может быть банально, но ведь это так!
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10k
zlopisec 2 часа назад
А увидев, что его подкололи, растоптал шутника нахрен....
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