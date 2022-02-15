Ограбление в Бразилии с неожиданным финалом

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В бразильском городе Сан-Паулу грабитель вместе с сообщником подъехал к случайным прохожим и потребовал деньги и другие ценности. Однако вооруженным преступникам не удалось осуществить задуманное.
Ночной мститель нарушил планы злоумышленников
Один из преступников попытался спастись бегством, однако не смог далеко уйти. Грабители были доставлены в больницу, а затем арестованы.
Развязка ограбления с 0:40
Развязка ограбления с 0:40
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