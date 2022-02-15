FISHKINET
Сообщество Криминал 1254 поста • 299 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал 
Ограбление в Бразилии с неожиданным финалом

Ограбление в Бразилии с неожиданным финалом (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 10:18
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   в мире   видео   грабитель   криминал   ограбление   
534
1
1
В бразильском городе Сан-Паулу грабитель вместе с сообщником подъехал к случайным прохожим и потребовал деньги и другие ценности. Однако вооруженным преступникам не удалось осуществить задуманное.

Ночной мститель нарушил планы злоумышленников

Один из преступников попытался спастись бегством, однако не смог далеко уйти. Грабители были доставлены в больницу, а затем арестованы.

Развязка ограбления с 0:40

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Бразилия   в мире   видео   грабитель   криминал   ограбление   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Kostick Полчаса назад
конкурирующая фирма? а таки весело там живёт народ. бандюгана можно тоталить, а попробуй у нас так сделать.. того мстителя закроют на больший срок, нежели гопников
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
Александр 10 минут назад
Ожидал скучнейший ролик ограбления в Бразилии, раз уж не из раздела Адок, но был приятно удивлен.

И дважды рад, что в качестве примирения, в полет отправили двух голубков- жест мира, как никак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 Полчаса назад
А что, так можно было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) Сотрудники кафе в Бразилии устроили тёплый прием грабителю Сотрудники кафе в Бразилии устроили тёплый прием грабителю Парень ограбил кафе с куском пластмассы в руке Парень ограбил кафе с куском пластмассы в руке Автолюбитель наказал уличных грабителей Автолюбитель наказал уличных грабителей Грабители ошиблись с выбором жертвы Грабители ошиблись с выбором жертвы Грабитель в последний момент бросил своего подельника Грабитель в последний момент бросил своего подельника
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

686083



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сноубордистка Александра Паршина своим эмоциональным интервью растрогала болельщиков
2
58
Сноубордистка Александра Паршина своим эмоциональным интервью растрогала болельщиков
Посол России в Швеции одним словом описал отношение России к санкциям
1
500
Посол России в Швеции одним словом описал отношение России к санкциям
Набирающие популярность в сообществах
Российские зоопарки запустили акцию "Скорми своего бывшего рыбам"
0
18
Российские зоопарки запустили акцию "Скорми своего бывшего рыбам"
Кусок мяса из Тайланда
0
43
Кусок мяса из Тайланда
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото)
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#картинки#история#СССР#США#истории#Спорт#комментарии#фотографии
#Юмор#факты#Россия#в мире#интересное#Ynews#Приколы#аварии#люди#авто аварии
#интересно#животные#подборка#ватермарк#кино#забавно#Разное#дтп#сарказм#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться