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Антон Брухляев
Рота подъём!
(1 видео)
Автор:
Антон Брухляев
10 февраля 2022 10:00
Сообщество :
Животные
Метки:
Приколы
ватермарк
видео
животные
кот
юмора
Бунт против кожаных.
Антон Брухляев
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Vazari
2 часа назад
С тех пор, как в доме завелись две кошки, лучшей покупкой считаю автоматическую кормушку. Насыпает по две порции с интервалом в 5 минут, утром и вечером. Главное, не забывать ее заполнять периодически.
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