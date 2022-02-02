Эффектная высадка пассажиров в сугробы

Пассажиры с багажом прыгают из вагонов электропоезда в глубокие сугробы на станции Зубчаниновка под Самарой.
Пассажиры с багажом прыгают из вагонов электропоезда в глубокие сугробы на станции Зубчаниновка под Самарой.
Авторский пост
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Вертолёт глухой полярной ночью доставляет военных с семьями в часть расположенную в северном, забытом Богом, насмерть замороженном, заснеженном краю нашей необъятной Родины.
По прилёту на место, летчик подвешивает машину на высоте метров триста, и командует пассажирам выпрыгивать прямо в сугроб, потому что садиться он не будет. Пассажиры ничего не понимают, умоляют его снизиться ещё, и ещё, и ещё.
В конце концов командир экипажа говорит: -,,Амба, ниже нельзя!,,
-,,Но почему?!,,
-,,Потому что тогда люди снизу
допрыгивают, и цепляются чтобы улететь
отсюда нахрен!,, )))
Это всё проделки Госдепа и Навального!