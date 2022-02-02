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Эффектная высадка пассажиров в сугробы

Эффектная высадка пассажиров в сугробы (1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 13:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Зубчаниновка   Россия   ватермарк   видео   самара   снег   станция   

Пассажиры с багажом прыгают из вагонов электропоезда в глубокие сугробы на станции Зубчаниновка под Самарой.

Себастьян Перейра

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Метки: Зубчаниновка   Россия   ватермарк   видео   самара   снег   станция   
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9k
Клёст 22 минуты назад
)Анекдот с вооот такой бородой:
Вертолёт глухой полярной ночью доставляет военных с семьями в часть расположенную в северном, забытом Богом, насмерть замороженном, заснеженном краю нашей необъятной Родины.
По прилёту на место, летчик подвешивает машину на высоте метров триста, и командует пассажирам выпрыгивать прямо в сугроб, потому что садиться он не будет. Пассажиры ничего не понимают, умоляют его снизиться ещё, и ещё, и ещё.
В конце концов командир экипажа говорит: -,,Амба, ниже нельзя!,,
-,,Но почему?!,,
-,,Потому что тогда люди снизу
допрыгивают, и цепляются чтобы улететь
отсюда нахрен!,, )))
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17k
anpetrof 12 минут назад
Да это разве сугробы? Я как-то ехал на электричке из Еревана в Цахкадзор после хорошего снегопада. Помню, на какой-то станции снег на платформе лежал выше крыши вагона. Те, кому надо было выйти, разбегались по тамбуру, впечатывались в снег и выгребали на верх, а дальше кролем с сумками в зубах...
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8k
Hunson Abadeer 21 минуту назад
пипец
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2k
веселый просто 22 минуты назад
Что за фейк. Вот расписание электричек. А на видео, как будто, год никто не выходил.
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