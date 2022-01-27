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Антон Брухляев
Трудности украинского языка
(1 фото + 1 видео)
Автор:
Антон Брухляев
27 января 2022 17:00
Сообщество :
Юмор
Метки:
Приколы
ватермарк
видео
юмора
1881
1
1
Немного затупил.
0
Немного затупил.
2022-01-27T17:00:40+03:00
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Метки:
Приколы
ватермарк
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юмора
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комментария
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5k
Виталий Касандров
2 часа назад
Жили-были КОТ и КИТ. КОТ огромный, просто страшный! КИТ был маленький, домашний. КИТ мяукал. КОТ пыхтел. КИТ купаться не хотел. Как огня воды боялся. КОТ всегда над ним смеялся! Время так проводит КИТ: Ночью бродит, Днем храпит. КОТ Плывет по океану, КИТ Из блюдца ест сметану. Ловит КИТ Мышей на суше. КОТ На море бьет Баклуши!
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13k
_delphin_
16 минут назад
Этому анекдоту 50 лет (как и самому языку)
- Був у зоопарке, бачыв яка.
- и як як?
- як як як...
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Алексей
_delphin_
7 минут назад
С русским языком тоже похожий анекдот есть.
____________
Два гражданина едут домой в машине «Ока» - на позитиве....
Тормозит их Гаишник - ничего не подозревая спрашивает - Ну как «Ока»?
Один другому - Что он спросил?
- Ка-Ка-Ка?
- Ку-Ку-Ку!
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Алексей
Полчаса назад
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Мойша
40 минут назад
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Ashabad
48 минут назад
Лишний раз подтверждается, что администрация фишек располагается в Украине.
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Трям
Ashabad
41 минуту назад
Это какое-то психическое заболевание, когда ты один и тот же скрин по 80897655678897 раз постишь?
-3
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Ashabad
Трям
39 минут назад
Потому что всегда есть для этого повод.
-1
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viktor-chikalev
Час назад
Белая Гвардия, Булгаков М.А. (отрывок)
Сволочь он, с ненавистью продолжал Турбин, ведь он же сам не говорит на этом языке! А? Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает «кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.
Николка с треском захохотал и сказал:
Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть…
7
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Алексей
viktor-chikalev
4 минуты назад
Ну, сейчас-то любой завсегдатай интернет-форумов знает, что кот по-украински будет "кiт" (читается как "кит" ), а собственно кит по-украински будет "кит" (читается как "кыт" ).
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БарНалей
Час назад
Был у нас студент Авас, а доцент тупой
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val
2 часа назад
В белорусском языке КАК тоже ЯК .
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Алексей
val
2 минуты назад
Как и в польском, чешском и большинстве других славянских языков.
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Albert GER
2 часа назад
какой язык воспитанных людей.
прямо чувствуется культура и воспитание.
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Majul
2 часа назад
Тупенький быдлан. Все очевидно.
Причем сразу было ясно, когда он голосовые стал писать
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27k
СпящийКрасавец
2 часа назад
Так они глотают без устали.Откуда у них время заняться языком.В основном он у них в пиндосской жопе.
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Алексей
СпящийКрасавец
Минуту назад
А ты русский патриот, видимо?
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70k
7guest
2 часа назад
Приехал как-то с гастролями в Россию какой-то украинский фольклерный ансамбль, а ведущая
концерта из России. Берёт она бумажку, чтобы объявить первую песню и с сомнением в голосе объявляет:
- Висела писенька ?!
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Сергей
2 часа назад
Вот у нас латыши тоже матом по-русски ругаются.
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Nikita
Сергей
Час назад
Русский мат вообще интернационален....
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котегRUS
2 часа назад
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Nikita
котегRUS
Час назад
Есть предположение, что это шутка из ТикТока...
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Шурман
3 часа назад
Ну и ? Да НАС РАТЬ !!
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- Був у зоопарке, бачыв яка.
- и як як?
- як як як...
____________
Два гражданина едут домой в машине «Ока» - на позитиве....
Тормозит их Гаишник - ничего не подозревая спрашивает - Ну как «Ока»?
Один другому - Что он спросил?
- Ка-Ка-Ка?
- Ку-Ку-Ку!
Сволочь он, с ненавистью продолжал Турбин, ведь он же сам не говорит на этом языке! А? Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает «кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.
Николка с треском захохотал и сказал:
Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть…
прямо чувствуется культура и воспитание.
Причем сразу было ясно, когда он голосовые стал писать
концерта из России. Берёт она бумажку, чтобы объявить первую песню и с сомнением в голосе объявляет:
- Висела писенька ?!