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Трудности украинского языка

Трудности украинского языка (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 17:00
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   ватермарк   видео   юмора   
1881
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Немного затупил.

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Метки: Приколы   ватермарк   видео   юмора   
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23  комментария
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5k
Виталий Касандров 2 часа назад
Жили-были КОТ и КИТ. КОТ огромный, просто страшный! КИТ был маленький, домашний. КИТ мяукал. КОТ пыхтел. КИТ купаться не хотел. Как огня воды боялся. КОТ всегда над ним смеялся! Время так проводит КИТ: Ночью бродит, Днем храпит. КОТ Плывет по океану, КИТ Из блюдца ест сметану. Ловит КИТ Мышей на суше. КОТ На море бьет Баклуши!
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13k
_delphin_ 16 минут назад
Этому анекдоту 50 лет (как и самому языку)
- Був у зоопарке, бачыв яка.
- и як як?
- як як як...
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9k
Алексей Полчаса назад
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29k
Мойша 40 минут назад
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24k
Ashabad 48 минут назад
Лишний раз подтверждается, что администрация фишек располагается в Украине.

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319
viktor-chikalev Час назад
Белая Гвардия, Булгаков М.А. (отрывок)
Сволочь он, с ненавистью продолжал Турбин, ведь он же сам не говорит на этом языке! А? Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает «кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.
Николка с треском захохотал и сказал:
Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть…
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8k
БарНалей Час назад
Был у нас студент Авас, а доцент тупой
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1k
val 2 часа назад
В белорусском языке КАК тоже ЯК .
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48k
Albert GER 2 часа назад
какой язык воспитанных людей.
прямо чувствуется культура и воспитание.
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12k
Majul 2 часа назад
Тупенький быдлан. Все очевидно.
Причем сразу было ясно, когда он голосовые стал писать
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27k
СпящийКрасавец 2 часа назад
Так они глотают без устали.Откуда у них время заняться языком.В основном он у них в пиндосской жопе.
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70k
7guest 2 часа назад
Приехал как-то с гастролями в Россию какой-то украинский фольклерный ансамбль, а ведущая
концерта из России. Берёт она бумажку, чтобы объявить первую песню и с сомнением в голосе объявляет:
- Висела писенька ?!
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2k
Сергей 2 часа назад
Вот у нас латыши тоже матом по-русски ругаются.
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11k
котегRUS 2 часа назад
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430
Шурман 3 часа назад
Ну и ? Да НАС РАТЬ !!
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Антон Брухляев

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