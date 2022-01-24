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Сюрприз в связке бананов

Сюрприз в связке бананов (1 видео)

Автор:
24 января 2022 13:44
Метки: ватермарк   видео   животные   фрин   

Кого только не встретишь в магазинах в отделе с фруктами. Автор видео наткнулся на фрина - безобидного для человека паукообразного, обитающего в тропиках.

Fidel

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763
Егор Терентьев 2 часа назад
Ну теперь придётся его кормить, выгуливать...
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8k
Hunson Abadeer 46 минут назад
деликатес в подарок
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14k
Nikita Час назад
Милашка...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фриныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Фрины

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34k
Опаньки Час назад
Сам и посадил его туда (( Достали постановами ((

П.С. ну какой адекватный человек вот так вот возьмет в руки это исчадие ада
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2k
Nyash Час назад
во у нас тоже такие автоматы стоят. где сам взвешиваешь и сам оплачиваешь без кассира. я там раз ёгурт свиснул
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2k
Nyash Час назад
во у нас тоже такие автоматы стоят. где сам взвешиваешь и сам оплачиваешь без кассира. я там раз ёгурт [мат].
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Хотел бы я посмотреть как бы он выжил в газовой камере )))
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