Сюрприз в связке бананов

Кого только не встретишь в магазинах в отделе с фруктами. Автор видео наткнулся на фрина - безобидного для человека паукообразного, обитающего в тропиках.
Кого только не встретишь в магазинах в отделе с фруктами. Автор видео наткнулся на фрина - безобидного для человека паукообразного, обитающего в тропиках.
Авторский пост
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На что жалуетесь?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фриныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Фрины
П.С. ну какой адекватный человек вот так вот возьмет в руки это исчадие ада