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Девушка лишила грабителя куртки и велосипеда

Девушка лишила грабителя куртки и велосипеда (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 11:41
Сообщество : Криминал
Метки: Колумбия   видео   грабитель   криминал   неудача   смартфон   фейл   
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В колумбийском городе Соача грабитель на велосипеде попытался выхватить смартфон из рук девушки. Однако представительница прекрасного пола оказалась не из робкого десятка.
Девушка оказала преступнику достойное сопротивление и лишила его велосипеда и предмета верхней одежды.

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Метки: Колумбия   видео   грабитель   криминал   неудача   смартфон   фейл   
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4  комментария
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823
SHAGREEN 4 минуты назад
В латинской Америке огрести можно и от столба
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Roman 5 минут назад
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Оксид Бетона 48 минут назад
Да что за бабы, за такие!? Такую даже не трахнешь без ее согласия!
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