Девушка лишила грабителя куртки и велосипеда

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В колумбийском городе Соача грабитель на велосипеде попытался выхватить смартфон из рук девушки. Однако представительница прекрасного пола оказалась не из робкого десятка.
Девушка оказала преступнику достойное сопротивление и лишила его велосипеда и предмета верхней одежды.
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