Девушка, вам нужна салфетка?

755
1
1
К сидящей за столиком на фудкорте девушке подошел молодой человек и попросил у незнакомки салфетку. Героиня ролика удивилась и удовлетворила просьбу, а через несколько секунд стала свидетелем забавного трюка.
Ловкость рук и немного мошенничества.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неожиданная реакция пса на фокус с исчезновением хозяина
- Спортменка, которую не останавливают трудности
- Не самый удачный трюк девушки
- Розыгрыш девушки в магазине
- Искренние эмоции девушки во время первого прыжка с парашютом
22
Понравилось22
Новости партнёров