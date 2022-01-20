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Девушка, вам нужна салфетка?

Девушка, вам нужна салфетка? (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2022 10:46
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Реакция   видео   салфетка   трюк   фокус   
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К сидящей за столиком на фудкорте девушке подошел молодой человек и попросил у незнакомки салфетку. Героиня ролика удивилась и удовлетворила просьбу, а через несколько секунд стала свидетелем забавного трюка.
Ловкость рук и немного мошенничества.

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Метки: Девушка   Реакция   видео   салфетка   трюк   фокус   
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19k
Егор Час назад
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Booka1a Полчаса назад
знаем мы этот фокус, Крис Энджел делает это лучше!
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alertol Час назад
Когда знаешь как это делается, весь эффект в №;%:зду... не пытайтесь узнать как фокусы делаются, жить станет скучнее....
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692
Hallo FreeSpace Час назад
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