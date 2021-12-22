Терпеливая кошка против крысы

1226
1
1
Кошки в городе охотятся за крысами не так уж активно, как многие думают. Это связано с тем, что котики спокойно находят другие источники пищи и тратят на их добычу куда меньше сил и времени. Однако на улицах еще можно встретить животных, мотивированных на серьезную охоту.
Поймает или нет? Интрига до самого конца.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектная схватка кенгуровой крысы и змеи
- Кошка защитила котёнка от собак
- Кошка впервые видит оленя
- Кошка достала котёнку его любимую игрушку
- Кошка нашла эффектный способ спуститься со шкафа
71
Понравилось71
Новости партнёров