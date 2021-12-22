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Сообщество Без кота и жизнь не та 1055 постов • 404 подписчика подписаться
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Терпеливая кошка против крысы

Терпеливая кошка против крысы (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 10:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   видео   животные   коты   кошка   крыса   
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Кошки в городе охотятся за крысами не так уж активно, как многие думают. Это связано с тем, что котики спокойно находят другие источники пищи и тратят на их добычу куда меньше сил и времени. Однако на улицах еще можно встретить животных, мотивированных на серьезную охоту.
Поймает или нет? Интрига до самого конца.

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Метки: в мире   видео   животные   коты   кошка   крыса   
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376
Nevad Black Час назад
вот красавчик!
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tessio 8 минут назад
Помню в детстве у бабушки в гараже заметил как кот резко метнулся к перевернутому ведру, и вокруг него крутился. Я подошел и поднял ведро, а мышь между моих ног метнулась в дырку в стене, а кот не успел - я ему помешал. Такой ненависти во взгляде я не видел ни от одного представителя шерстяных, там читался мат и все возможные оскорбления: понаехали городские, мышь поймать не могут, не просят не помогай, вырос большим, а мозгов нет и т.д...
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2k
Аркадий 8 минут назад
Молодчина, лблю таких котов (кошек) а не таких которые жахаются и убегают при виде крыс
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9k
Uron 13 минут назад
как-то давно наблюдал как кошка (полу-домашняя, с выходами на свежий воздух) поймала мышь, принесла показать хозяйке и после её заточила. Самое интересное, что от мышки остались только усы и кусок кишечника с каками.
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335
Alexander Woyz 15 минут назад
настоящий кот-охотник
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531
pinbalist Полчаса назад
Страшнее кошки зверя нет. Молорик, Рыжий
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2k
Константин 37 минут назад
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9k
Rihovich 41 минуту назад
Правильный котэ! Отработал функцию на 100%!
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19k
SolomonA 44 минуты назад
С вероятностью 90% это не кошка, а кот.
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8k
Izrin Maria 2 часа назад
Браво!
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