Терпеливая кошка против крысы

Кошки в городе охотятся за крысами не так уж активно, как многие думают. Это связано с тем, что котики спокойно находят другие источники пищи и тратят на их добычу куда меньше сил и времени. Однако на улицах еще можно встретить животных, мотивированных на серьезную охоту.

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Поймает или нет? Интрига до самого конца.