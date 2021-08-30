Отличный тайник для ценных вещей

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Если вы хотите спрятать от воров деньги и другие ценности, то похожий тайник вам непременно поможет.
Отличная идея и весьма неплохое воплощение. Главное, как говорится, не класть все яйца в одну корзину.
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А во-вторых - гуляет шутка по сети, что фэншуй придумали воры, чтобы легче ориентироваться в чужих домах.