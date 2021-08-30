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Отличный тайник для ценных вещей

Отличный тайник для ценных вещей (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 09:33
Метки: вещи   видео   интресно   тайник   ценности   
559
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1
Если вы хотите спрятать от воров деньги и другие ценности, то похожий тайник вам непременно поможет.
Отличная идея и весьма неплохое воплощение. Главное, как говорится, не класть все яйца в одну корзину.

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Метки: вещи   видео   интресно   тайник   ценности   
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4  комментария
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5k
Ya Час назад
Наивный мужик, придумал себе игрушку и счастлив. Похоже он никогда не видел как проходят обыски, особенно если знают что ценности есть. На пол летит всё (на место ничего не возвращается)-книги, полки, шкафы, всё простукивается и переворачивается.
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4k
Афанасий Полчаса назад
у мужика вся жизнь в тумбочке...
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16k
Serg2001 Час назад
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25k
Е-Лена 2 часа назад
)))) Тут как раз одна корзина.
А во-вторых - гуляет шутка по сети, что фэншуй придумали воры, чтобы легче ориентироваться в чужих домах.
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