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Рулетка для компании друзей

Рулетка для компании друзей (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2021 14:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   оплата   ресторан   счет   
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Забавная рулетка, которая разнообразит посещение ресторана с друзьями. Все сдают свою банковскую карту одному человеку и официант наугад выбирает, кто оплатит счет.
Кто же оплатит счет в ресторане?! Самый невнимательный!

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Метки: Юмор   видео   оплата   ресторан   счет   
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Опаньки Час назад
Зато в следующий раз вероятность меньше и может наесть больше
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104
RUSSfan 55 минут назад
А подруг они тоже "рулетят"?
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Себастьян Перейра

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