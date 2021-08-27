Рулетка для компании друзей

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Забавная рулетка, которая разнообразит посещение ресторана с друзьями. Все сдают свою банковскую карту одному человеку и официант наугад выбирает, кто оплатит счет.
Кто же оплатит счет в ресторане?! Самый невнимательный!
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