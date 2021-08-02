Гуси наелись забродивших ягод

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Мужчина делал вишневую наливку, процедил, а отдал остатки гусям. Птицы с жадностью склевали дары хозяина и вскоре почуствовали пьянящий эффект алкоголя.
Видео содержит ненормативную лексику
Пьяный гусь - свинье товарищ. Завтра весь пруд выпьют!
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В первоначальной версии, которую слышала лет 20 назад, бабка- хозяйка гусей решила, что птица отравилась и умерла, и, чтоб перу не пропадать, ощипала гусиков. Отнесла недвижные тушки на помойку. Тем временем гуси проспались. Голая и похмельная стая гусей пошатываясь пришла домой. Бабку чуть кондратий не хватил.