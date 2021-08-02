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Гуси наелись забродивших ягод

Гуси наелись забродивших ягод (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 08:58
Сообщество : Животные
Метки: видео   гуси   животные   опьянение   
7485
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Мужчина делал вишневую наливку, процедил, а отдал остатки гусям. Птицы с жадностью склевали дары хозяина и вскоре почуствовали пьянящий эффект алкоголя.

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Метки: видео   гуси   животные   опьянение   
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46  комментариев
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1k
Константин 3 часа назад
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49k
smakido 58 минут назад
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−99
натан кац Час назад
тупой путинский электорат
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6k
grimmsan Час назад
Гуси передохнуть от такого могут, нахрена так делать непонятно...
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22k
Ваня Час назад
я детстве у бабули в деревне, точно так же сделал (хлеб с самогоном), вся гусиная банда (35 гтушек) была в ухнарь готовая вдребезги... о-ох, как потом я сдавал олимпийский норматив по бегу от карающей крапивной руки бабули... точно бы золото на олимпиаде взял...
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13k
Александр Час назад
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89k
сапер Водичка Час назад
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12k
Алек Стальский Час назад
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1k
eddie 2 часа назад
Гуси: За ВДВ :))
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84
es 2 часа назад
и печень потом нежнейшая)
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68
Александр Поляков 2 часа назад
тупая скотина. маму накорми свою ягодами
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199
Володя Терно 2 часа назад
Убери гусей с солнца, дай им воды и больше не издевайся, и так ты их потом сожрешь!
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2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Пьяный гусь- яйцу не хозяин!
или что то типа того
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5k
SR 2 часа назад
Хозяин - дебил.
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109
Имя Фамилия 2 часа назад
придурок не знал,что от забродивших ягод птицы и животные пьянеют?это знаю даже я,живя в квартире,а не в частном доме и не имея хозяйства в виде птицы.кто из них алкашня на видео я бы поспорил.да и у гусям не особо хорошо.до него бы так докопаться.
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2k
Игорь Мищенко 2 часа назад
блиииин, я в субботу такой же был(
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2k
Юлия Ч 3 часа назад
Про пьяных гусей, наевшихся ягод из наливки - старая байка.
В первоначальной версии, которую слышала лет 20 назад, бабка- хозяйка гусей решила, что птица отравилась и умерла, и, чтоб перу не пропадать, ощипала гусиков. Отнесла недвижные тушки на помойку. Тем временем гуси проспались. Голая и похмельная стая гусей пошатываясь пришла домой. Бабку чуть кондратий не хватил.
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31k
Григорий 3 часа назад
Живодёр хренов
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1k
Йожык 3 часа назад
Когда хозяин идиот, совсем извилины отсутствуют
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35k
Олег 3 часа назад
всё как у людей!
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16k
Злобный Члегр 3 часа назад
Дебил.
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