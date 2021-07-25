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Космический буксир "Зевс"

Космический буксир "Зевс" (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 июля 2021 15:45
Сообщество : Космос
Метки: Нуклон   буксир   зевс   роскосмос   
319
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Развитие проекта ЯКБ "Нуклон".

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Метки: Нуклон   буксир   зевс   роскосмос   
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16  комментариев
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
Уже налетели критиканы всего российского, взасос целующие жопу Маска.
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3k
Sam Backet 2 часа назад
Про "неограниченный запас хода" это откуда информация? на основе чего такие выводы?
Для Луны он подходит слабо... по ТЗ он до луны должен то ли за 100, то ли за 200 суток долетать, точно уже не помню. Для Луны и Марса я бы смотрел в сторону ядерных двигателей.
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195
ctrlc робт Час назад
Панельки дают полную пиковую мощность с момента как первые фотоны попали на плоскость p-n перехода.
Аргоновые ионные двигатели не требуют никаких особых пиковых мощностей так как они не работают в импульсном режиме.
Удельная мощность солнечных панелей в несколько десятков раз выше чем удельная мощность ядерных генераторов.
Короче ионный двигатель с солнечными батареями в пределах орбиты земли будет в десятки раз мощнее чем аналогичный ядерный. За Сатурном - да, солнца мало, ядерный реактор будет работать лучше.

С учетом того что Рогозин то Венероход который будет на поверхности работать несколько месяцев рекламирует то другие вундервафли и батуты на потеху Путину... Инженеру ясно что это ерунда, но публика хавает.
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195
ctrlc робт 59 минут назад
В марсоходе термо генератор а не ядерный реактор. Разница в том что один работает на небольшом количестве активного топлива с периодом полураспада 30 лет его мало и его можно вопхнуть в защищенный обьем.
Второй работает с большим количеством неактивного топлива с цепной реакцией управляемой замедляющими стержнями. Это два абсолютно разных зверя.

Опять же - удельная мощность солнечных панелей в десятки раз больше чем у ядерных реакторов.
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564
робт 3 часа назад
а че видос не последний с макса 2021?
эта инфа устарела и финальная модель будет другая
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8k
Andrei 3 часа назад
Что б не писали "это опять мультики", показали просто рисунки.
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29k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
картавый канал?
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8k
costa 3 часа назад
Ведущий косноязычный что пипец и дышит в этот бедный микрофон аки запыхавшийся марафонец. Плюс в итоге все сводится к пустословию и бахвальству.
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