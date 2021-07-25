Космический буксир "Зевс"

Для торопыг.

Это можно сравнить с переходом от парусного флота, к флоту на ДВС, даже не пароходам.

Ну и имея по разным оценкам от четверти мегаватта до одного мегаватта на орбите с практически неограниченной свободой и запасом хода, прикрутить можно все, что угодно. Что в нижеприведенном ролике Дмитрия Конанихина и разбирается.

П.С. Это задел. Огромный задел на будущее. Это реальный инструмент освоения Луны и Марса.