Космический буксир "Зевс"

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Развитие проекта ЯКБ "Нуклон".
* специально взял фотографию с "Арсенала", что б не писали "это опять мультики".
Для торопыг.
Это можно сравнить с переходом от парусного флота, к флоту на ДВС, даже не пароходам.
Ну и имея по разным оценкам от четверти мегаватта до одного мегаватта на орбите с практически неограниченной свободой и запасом хода, прикрутить можно все, что угодно. Что в нижеприведенном ролике Дмитрия Конанихина и разбирается.
П.С. Это задел. Огромный задел на будущее. Это реальный инструмент освоения Луны и Марса.
Это можно сравнить с переходом от парусного флота, к флоту на ДВС, даже не пароходам.
Ну и имея по разным оценкам от четверти мегаватта до одного мегаватта на орбите с практически неограниченной свободой и запасом хода, прикрутить можно все, что угодно. Что в нижеприведенном ролике Дмитрия Конанихина и разбирается.
П.С. Это задел. Огромный задел на будущее. Это реальный инструмент освоения Луны и Марса.
Всем добра!
Авторский пост
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Для Луны он подходит слабо... по ТЗ он до луны должен то ли за 100, то ли за 200 суток долетать, точно уже не помню. Для Луны и Марса я бы смотрел в сторону ядерных двигателей.
когда запускали марсоход, чёт никого не е*бло что он может куда то упасть и чёто там загадить странно да?
солнечные батареи это унылое говно, это как сравнивать парусник и атомный ледокол
Аргоновые ионные двигатели не требуют никаких особых пиковых мощностей так как они не работают в импульсном режиме.
Удельная мощность солнечных панелей в несколько десятков раз выше чем удельная мощность ядерных генераторов.
Короче ионный двигатель с солнечными батареями в пределах орбиты земли будет в десятки раз мощнее чем аналогичный ядерный. За Сатурном - да, солнца мало, ядерный реактор будет работать лучше.
С учетом того что Рогозин то Венероход который будет на поверхности работать несколько месяцев рекламирует то другие вундервафли и батуты на потеху Путину... Инженеру ясно что это ерунда, но публика хавает.
Второй работает с большим количеством неактивного топлива с цепной реакцией управляемой замедляющими стержнями. Это два абсолютно разных зверя.
Опять же - удельная мощность солнечных панелей в десятки раз больше чем у ядерных реакторов.
ага, помним помним мы этих инженеров до сих пор у них невозможно мост построить
эта инфа устарела и финальная модель будет другая