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Серферша поймала волну

Серферша поймала волну (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 08:43
Сообщество : Спорт
Метки: Девушка   видео   отдыз   развлечение   серфинг   серфингистка   спорт   
29763
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Серфинг - идеальный вид спорта для тех, кто любит море и экстремальные развлечения. Посмотрите на любительницу активного водного отдыха, которая умеет привлечь к себе мужское внимание.

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Метки: Девушка   видео   отдыз   развлечение   серфинг   серфингистка   спорт   
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126  комментариев
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2k
sers День назад
Красотка!
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2k
Комсомолец 54 минуты назад
Залип на полчаса...)))
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15k
VedSpec Час назад
Теперь благодаря существованию Тик Тока, можно находить интересные ролики и заливать на фишки, да и не только...
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793
Веселый Пук Час назад
Шикарная деваха
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1k
! жЫтиЕ моЕ ! 4 часа назад
Хороша , чертовка ! Огонь-девка !
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2k
Эдуардо 5 часов назад
На это можно смотреть вечно.
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14k
Сергей 5 часов назад
Катается неплохо, но не профессионалка.
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3k
Indeets 5 часов назад
по каметам сразу видна аудитория фишек - школозавры баб не щупавшие и готовые наяривать на любую живую
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20k
pssst 6 часов назад
В женском серфинге главное - правильный ракурс.
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74
super.kkk-2016 pssst 2 часа назад
Это в любом виде спорта женском. Особенно пляжный волейбол. Бильярд. Даже лыжные эстафеты, биатлон. Всегда глаз радует стройная женщина.)))
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2k
Алексей 6 часов назад
На видео Анна Штольц. Профессиональная серферша. Умерла недавно.
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230
Все четко Алексей 4 часа назад
Чё врать то...
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18k
Сергей Костюнин 6 часов назад
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440
tartilych 7 часов назад
Девочка огонь, вестибулярка на высоте, одного только не пойму: откуда такое количество mudakoв в каментах
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−37
Дмитрий Пономарев 9 часов назад
Маленькие у нее сиськи, видимый возрастной небольшой геморрой, для 50 ти летнего возможно сойдет, но я не у верен.........
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61
SilentBod Дмитрий Пономарев 12 минут назад
"пусть лучше небольшие, но фейербаховские.."
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203
timur2305 10 часов назад
Завораживает!!!
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264
korney 10 часов назад
Ничего необычного. Грация в лучшем виде.
Рафаэлевские "отдыхают".
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4k
Василий 11 часов назад
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6k
Злобный 11 часов назад
АУЕТЬ!!!
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12k
GolovaPsaki 11 часов назад
Местные шлюхи в восторге)
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240
Brontozavr1 12 часов назад
Ну молодец чо, нестандартно подошла. И спортом занялась и жопой сверкнула, авось и получится пи*ду потеплей отстроить. .
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240
Brontozavr1 12 часов назад
*пристроить
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1k
Evgeny Sotnikov 12 часов назад
Завораживающие кадры!
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8k
Павел 13 часов назад
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