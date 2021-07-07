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Короткий разговор женщины с сыном-стримером. Парень в прямом эфире играет в видеоигры, сопровождая все происходящее на экране подробными комментариями.
"Заканчивай стрим и иди искать работу."
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Новости партнёров
Было бы хуже, если бы ответил "да идите нахер! Я крутой стример блогер и тиктокер, а вы никто!"
Можно заключить партнёрку с издателем игры, особенно для всяких онлайн игр, и стримеру/ютуберу будут либо платить живые деньги, либо раскручивать через свои соц сети, выдавать плюшки, что привлекает зрителей, что в свою очередь монетизируется либо через площадку, либо через рекламодателей. Короче зарабатывать там можно, но это не будет развлечение, это будет работа. Другой вариант - стример может стать комьюнити менеджером в той конторе, куда он пришёл по партнёрке, а это уже полноценная работа в офисе (если надо). В общем вариантов масса, главное не сидеть на жопе ровно, а искать варианты)
Будто вся жизнь в этом заключается...
Хотя... я тут рассмотрел татуху на шее. Пожалуй таки потерян...