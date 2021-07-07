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Мама плохого не посоветует

Мама плохого не посоветует (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 09:11
Сообщество : Юмор
Метки: Стример   видео   мама   работа   разговор   стрим   
1887
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Короткий разговор женщины с сыном-стримером. Парень в прямом эфире играет в видеоигры, сопровождая все происходящее на экране подробными комментариями.

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Метки: Стример   видео   мама   работа   разговор   стрим   
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37k
dima423 2 часа назад
жиза)) а сколько их таких дурачков...
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204
Евгений Иванов 7 минут назад
срежисированно вместе с мамой , что б задонатили
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−12
Fedor 7 минут назад
так он на этих стримах нормально бабки мутит, ему дурачки донатят норм так, за стрим можно много срубить, в зависимости от раскрутки канала. тк что может и не работать
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11k
Artem Полчаса назад
А, видимо, задумался...
Было бы хуже, если бы ответил "да идите нахер! Я крутой стример блогер и тиктокер, а вы никто!"
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4k
heta 41 минуту назад
Испанский стыд... Вроде на видео - это не я, а неприятно почему-то мне.
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835
Алксандр Шевченко 43 минуты назад
Запомните игры это развлечения, за развлечения обычно приходится платить.
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62
Serghei Podlesnii 47 минут назад
Сын уже задолбал со своими играми!
Будто вся жизнь в этом заключается...
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13k
Михаил Гривин Час назад
Если у стримера нет сисек - то с вероятностью 99.9% успеха ему не видать, увы.
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11k
Eltiftel Час назад
Мама х*йни не посоветует!
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4k
tamin Час назад
А мама права. 100%.
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55k
pynh 2 часа назад
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27k
Игорь 2 часа назад
Если это не постановка и у чувака реально хотя бы настроение испортилось. Даже пусть он пошёл к холодильнику, бухнул пива, поднял обратно настроение и продолжил стрим - уже чувак не потерян. У него ещё есть шанс стать кем-то полезным в жизни.
Хотя... я тут рассмотрел татуху на шее. Пожалуй таки потерян...
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15k
Maks Es 2 часа назад
Начал с стримов, закончил стрингами в прямом эфире.
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