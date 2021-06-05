FISHKINET
Брал для сына, катаюсь сам: история одной покупки Брал для сына, катаюсь сам: история одной покупки Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто... Задержанный дончанин избил трех полицейских прямо в изоляторе Задержанный дончанин избил трех полицейских прямо в изоляторе Победительницы «Мисс Вселенной»: тогда и сейчас Победительницы «Мисс Вселенной»: тогда и сейчас Когда огромный бюджет не спас слабый сюжет и режиссуру Когда огромный бюджет не спас слабый сюжет и режиссуру Глава СК освободил полицейского, застрелившего нарушителя в Новосибирской области Глава СК освободил полицейского, застрелившего нарушителя в... Памяти актёра Памяти актёра Контейнеровоз врезался в док порта и опрокинул гигантские краны Контейнеровоз врезался в док порта и опрокинул гигантские краны А кто сказал, что Гелендвагены не летают: видео А кто сказал, что Гелендвагены не летают: видео 20 странных фактов о Северной Корее 20 странных фактов о Северной Корее 35 ситуаций, которые выходят за рамки обыденного 35 ситуаций, которые выходят за рамки обыденного 15 увлекательных снимков различных диковинок 15 увлекательных снимков различных диковинок Сколько стоит обслуживание авто в США Сколько стоит обслуживание авто в США Самая стильная Первая леди современности Самая стильная Первая леди современности Как слон своё семейство защищал Как слон своё семейство защищал Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Смешные ошибки модных дизайнеров Смешные ошибки модных дизайнеров Муравейник упадка: Деградировавшие муравьи паразитируют на здоровом рое и разрушают его. Это очень похоже на поведение людей Муравейник упадка: Деградировавшие муравьи паразитируют на...
Новое > Видео 
Вот как надо насекомых обламывать

Вот как надо насекомых обламывать (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 июня 2021 18:15
Метки: Юмор   интересное   насекомые   тик ток   
505
1
1
В тик-токе показали, как нужно бороться с насекомыми. Видео практически мгновенно стало вирусным.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   интересное   насекомые   тик ток   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
4
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Mimik 46 минут назад
Ого, тиктокеры антимоскитную сетку доперли как использовать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
157
Шурман 13 минут назад
И чем эта сетка ему поможет ? у него и щели и зазоры просто пипец , такие сетки только на окно и двери и как практика показывает ни хрена это не помогает , я летом по всему дому всякой херни развешиваю а смысла от этого 0 , все потому что дети и собаки бегают туда сюда .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Dr.CrAzY 39 минут назад
где значок рекламы???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 43 минуты назад
Бороться с насекомыми! Вы меня простите, но на фото, в правом верхнем углу, между рамкой и крышей щель ах...ного размеры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Броненосец Потелкам 45 минут назад
Что-то нас за дураков держат
А чем закрыты дырки выше продольной балки, от нее и до кровельного настила ?
А с торца веранды ?
А коты захотят когти поточить ?
А ветерок сбоку порывом подует ?
Баловство....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Брал для сына, катаюсь сам: история одной покупки Брал для сына, катаюсь сам: история одной покупки Эпичное прощальное рукопожатие учителя и ученицы, которое они репетировали целый год Эпичное прощальное рукопожатие учителя и ученицы, которое они репетировали целый год Уличный артист удивил зрителей необычным номером Уличный артист удивил зрителей необычным номером Талантливая юная фокусница Талантливая юная фокусница Эффектный фокус с пивом и газетой Эффектный фокус с пивом и газетой Оригинальная марионеточная головоломка Оригинальная марионеточная головоломка
Вольф

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1944



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
1
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
35 фактов о человеческом теле, которые подскажут, насколько вы уникальны
7
118
35 фактов о человеческом теле, которые подскажут, насколько вы уникальны
﻿
Набирающие популярность
Одиночество больших городов
0
5
Одиночество больших городов
Чувствовать затылком: почему люди ощущают чужой взгляд, не видя смотрящего?
0
27
Чувствовать затылком: почему люди ощущают чужой взгляд, не видя смотрящего?
Когда наконец-то едешь в отпуск, но все мысли о квартире
Когда наконец-то едешь в отпуск, но все мысли о квартире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
1
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#люди#картинки#новости#СССР#искусство#познавательно#дтп#наука
#Юмор#интересное#подборка#история#позитив#сша#фотографии#фильм#кино#приколы
#интересно#факты#животные#забавно#прикол#Разное#прикольные#дети#комментарии#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться