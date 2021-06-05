Вот как надо насекомых обламывать

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В тик-токе показали, как нужно бороться с насекомыми. Видео практически мгновенно стало вирусным.
А все оказывается так просто?
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Метки: Юмор интересное насекомые тик ток
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