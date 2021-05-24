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Трейлер фильма "Ассасин. Битва миров"

Трейлер фильма "Ассасин. Битва миров" (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 мая 2021 11:39
Сообщество : Кино
Метки: Дун Цзыцзянь   Лэй Цзяинь   Юй Хэвэй   Ян Ми   видео   кино   трейлер   фэнтези   
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История грандиозного масштаба расскажет об удивительном фэнтезийном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум. На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом. Каждый его шаг должен быть решителен, но осторожен, ведь его действия найдут отклик за пределами реальности и изменят судьбы людей параллельного мира навсегда.

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Метки: Дун Цзыцзянь   Лэй Цзяинь   Юй Хэвэй   Ян Ми   видео   кино   трейлер   фэнтези   
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Броненосец Потелкам 48 минут назад
Схожу обязательно.
Соскучился по хорошей фэнтэзи на большом экране с хорошим звуком.
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