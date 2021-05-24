Трейлер фильма "Ассасин. Битва миров"

История грандиозного масштаба расскажет об удивительном фэнтезийном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум. На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом. Каждый его шаг должен быть решителен, но осторожен, ведь его действия найдут отклик за пределами реальности и изменят судьбы людей параллельного мира навсегда.

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