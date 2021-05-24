Трейлер фильма "Ассасин. Битва миров"

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История грандиозного масштаба расскажет об удивительном фэнтезийном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум. На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом. Каждый его шаг должен быть решителен, но осторожен, ведь его действия найдут отклик за пределами реальности и изменят судьбы людей параллельного мира навсегда.
Страна: Китай
Жанр: Боевик, Фэнтези
Дата выхода: 27 мая 2021 г. (Россия)
В Ролях: Лэй Цзяинь, Ян Ми, Дун Цзыцзянь, Юй Хэвэй
Режиссер: Лу Ян
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6,0
Жанр: Боевик, Фэнтези
Дата выхода: 27 мая 2021 г. (Россия)
В Ролях: Лэй Цзяинь, Ян Ми, Дун Цзыцзянь, Юй Хэвэй
Режиссер: Лу Ян
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6,0
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Соскучился по хорошей фэнтэзи на большом экране с хорошим звуком.