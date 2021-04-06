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Терпение и труд все перетрут

Терпение и труд все перетрут (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 08:45
Сообщество : Спорт
Метки: баланс   видео   выносливость   сила   спорт   упорство   
1040
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Если долго мучиться, что-нибудь получится. Трюкач в видео доказывает это на своем примере.

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Метки: баланс   видео   выносливость   сила   спорт   упорство   
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11  комментариев
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3k
KL11 2 часа назад
скажу честно, я так не могу.
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3k
Виталий Лынов Полчаса назад
Молодца
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2k
leto2016 Час назад
Класс
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8k
Клёст Час назад
Если очень хочется - никогда не сдашься))
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15k
Пумба 2 часа назад
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2k
leto2016 Пумба 58 минут назад
Тупая привычка. В данном случае есть за что лайкнуть.
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15k
Пумба leto2016 45 минут назад
Уверен на 100%, что этот ролик можно найти на ютубе. Вот за это и диз.
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leto2016 Пумба 42 минуты назад
Кто как хочет, так пост и строчет :) да что я сам вам минусю, не принципиально все это. Ща плюсану, пофигу.
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15k
Пумба leto2016 14 минут назад
Ну Вы ведь знаете, что в отличие от YouTube, ВК во многих странах заблокирован? Соответственно, аффтар, выкладывающий ссылку на ролик с ВК автоматически лишает возможности его посмотреть какой-то части фишкян. Откровенное неуважение к камрадам. Кроме того, ролик с ВК невозможно развернуть на весь экран, а с YouTube - легко. Вот уже 2 довода в пользу моего отношения к видосам из ВК. Ну, а претензии к качеству 480р, которое в ВК почему-то за правило, вертикальному видео и в 90% случаев дебильному контенту - это я даже оставляю за скобками.
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