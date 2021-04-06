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Если долго мучиться, что-нибудь получится. Трюкач в видео доказывает это на своем примере.
Никогда не сдавайся, даже если очень хочется.
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