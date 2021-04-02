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Стая волчат демонстрирует свои навыки воя

Стая волчат демонстрирует свои навыки воя (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 09:40
Сообщество : Животные
Метки: видео   вой   волчонок   животные. дикие животные. волк   
589
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Посмотрите, как минимум семь маленьких волчат остановились у автомобиля в горах, чтобы продемонстрировать свои навыки воя. Так очаровательно!

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Метки: видео   вой   волчонок   животные. дикие животные. волк   
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5  комментариев
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12k
Объект реальности 52 минуты назад
Сразу видно из ЛДПР.
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6k
zurapod Полчаса назад
очень мило.
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39k
Элек Мек Час назад
Голодные,мамку потеряли.
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8k
Васильевна 2 часа назад
Собаки собаками на вид )
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279
Ямщик 2 часа назад
Чем дальше в лес, тем ближе Канада)))
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Олег

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