Стая волчат демонстрирует свои навыки воя

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Посмотрите, как минимум семь маленьких волчат остановились у автомобиля в горах, чтобы продемонстрировать свои навыки воя. Так очаровательно!
Вой - это форма общения волков. Животные взывают к другим членам стаи, делятся местоположением, отслеживают добычу и многое другое.
Авторский пост
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