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Суд над тунеядцем в СССР

Суд над тунеядцем в СССР (1 видео)

Автор:
26 марта 2021 16:22
Метки: СССР   Тунеядец   суд   

На видео суд над тунеядцем. Справедливое наказание за тунеядство. Вот, что надо делать с блогерами и другими высероделателями!

Agentfsb

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Метки: СССР   Тунеядец   суд   
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Все так любят бороться с тунеядцами и при этом любят Цоя,ага. А ведь Цой чуть не попал под эту статью, согласно советским законам, написание и исполнение песен не являлось трудовой деятельностью.
Бродский получил за это пятеру принудительных работ на Севере.
Годовиков(тот,который Петруха)-год за тунеядство.
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Не, не. Как говорили в те же времена: "Это явный перегиб!". В Союзе был целый пласт граждан с которым по идеологическим причинам был применим этот закон. Яркий пример Бродский.(Хотя не случись всего этого и высылки "за бугор" может и не стал бы "великим поэтом"). Сейчас, когда и особенно в пандемию народ работу не может найти, это было бы слишком.
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15k
Maks Es Час назад
Моргенштерна бы туда, с Собчак и Соловьевым впридачу. На 5 лет в ИТЛ.
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10k
Taximaxi Час назад
На стопервый километр ,
Едет Яшка Кац,
А за ним пускай пи*дуют,
Гозман и Альбац.
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Если примут закон-я скажу как он будет исполняться.
Тебе предлагают работу за 15 тыр. Не хочешь-п"здуй на зону варежки шить. Какое "тунеядство" может быть в капиталистическом,а не социалистическом,государстве? Нах"й идите,"господа" буржуи.
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3k
Едондер пуп Опиум для народа Час назад
Не, не так: я регистрирую ООО "Высероделатель-1" и ежегодно показываю убыток)))
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Когда государственная машина в лице налоговой инспекции, МВД, ФСБ, социальных служб, не хочет оторвать свою жопу, и выяснить, наконец, каковы реальные доходы официально нигде не работающего гражданина, оно называет такого гражданина "тунеядцем".
Параллельно с этим, государство не может/не хочет, собирать налоги с этого самого гражданина.
Автор, вместо того, чтобы развешивать ярлыки, лучше-бы попытался взыскать налоги с например - таксистов. Социальные тунеядцы еще те.
Работают исключительно за черный нал. Налоги при этом платить не хотят.
Думаю, государственная машина не хочет связываться с этим болотом, как не хотят американские копы соваться в черные кварталы. Вони и визгу потом не оберешься.
Минусую.
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6k
klop 2 часа назад
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68k
Иду домой. 2 часа назад
А я нe согласен.
Это моя жизнь и как я eю распоряжаюсь это мое дело..
Хочу работаю на местном заводе за 20 000 рублей.. a не хочу поеду в Австралию в Университет учиться..
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68k
Иду домой. Свирепый Бамбр 2 часа назад
Не отвечу..
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3k
Едондер пуп Иду домой. Час назад
Уже в Австралии?
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68k
Иду домой. Едондер пуп Час назад
В Канаде
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170
Андрей Иду домой. 40 минут назад
так какого йуха ты в фишках сидишь?
ботань канадцев.
или они не ведутся, а?
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68k
Иду домой. Андрей 24 минуты назад
Ты мне будешь указывать?..
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36k
dima423 2 часа назад
Автор вот неужели ты не осознаешь что какую то фигню порешь неосуществимую и нереальную...
1. Если блогеры и прочие ... есть, значит они кому то нужны, кто то пользуется их контентом и услугами и готов за это платить, не тебе решать кому быть а кому не быть, по твоей логике можно сказать "я не имею машину, поэтому можно запретить, автосалоны, автосервисы, заправки и тд"
2. как можно наказывать за тунеядство если человек может заработать достаточное количество денег и потом не работать, это же явное ущемление свободы)
3. Если ты так не можешь, то все твое недовольство этим, по моему обыкновенная зависть)
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1k
Скальпы Гуронов dima423 Час назад
Ага. Очень нужен. Блохер Моргенштерн призвал девок не стесняться сосать йухи и показать, что они этим насосали. Среди девок началась движуха...
Очень нужен... Ага
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1k
Скальпы Гуронов BillyBonzz Час назад
Ограбление тебя на улице будет считаться "зарабатыванием денег"?
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dima423 Скальпы Гуронов Час назад
ограбление это нарушение закона) ты хоть примеры корректно придумывай
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dima423 Скальпы Гуронов Час назад
Значит такие девки...я думаю они и без моргенштерна сосали нормально)
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BillyBonzz Скальпы Гуронов 52 минуты назад
Все, что не запрещает уголовный кодекс - это допустимо
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