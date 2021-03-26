Суд над тунеядцем в СССР

На видео суд над тунеядцем. Справедливое наказание за тунеядство. Вот, что надо делать с блогерами и другими высероделателями!
На видео суд над тунеядцем. Справедливое наказание за тунеядство. Вот, что надо делать с блогерами и другими высероделателями!
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На что жалуетесь?
Бродский получил за это пятеру принудительных работ на Севере.
Годовиков(тот,который Петруха)-год за тунеядство.
Едет Яшка Кац,
А за ним пускай пи*дуют,
Гозман и Альбац.
Тебе предлагают работу за 15 тыр. Не хочешь-п"здуй на зону варежки шить. Какое "тунеядство" может быть в капиталистическом,а не социалистическом,государстве? Нах"й идите,"господа" буржуи.
Параллельно с этим, государство не может/не хочет, собирать налоги с этого самого гражданина.
Автор, вместо того, чтобы развешивать ярлыки, лучше-бы попытался взыскать налоги с например - таксистов. Социальные тунеядцы еще те.
Работают исключительно за черный нал. Налоги при этом платить не хотят.
Думаю, государственная машина не хочет связываться с этим болотом, как не хотят американские копы соваться в черные кварталы. Вони и визгу потом не оберешься.
Минусую.
Это моя жизнь и как я eю распоряжаюсь это мое дело..
Хочу работаю на местном заводе за 20 000 рублей.. a не хочу поеду в Австралию в Университет учиться..
ботань канадцев.
или они не ведутся, а?
1. Если блогеры и прочие ... есть, значит они кому то нужны, кто то пользуется их контентом и услугами и готов за это платить, не тебе решать кому быть а кому не быть, по твоей логике можно сказать "я не имею машину, поэтому можно запретить, автосалоны, автосервисы, заправки и тд"
2. как можно наказывать за тунеядство если человек может заработать достаточное количество денег и потом не работать, это же явное ущемление свободы)
3. Если ты так не можешь, то все твое недовольство этим, по моему обыкновенная зависть)
Очень нужен... Ага