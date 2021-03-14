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Про спецназ и метод по-македонски

Про спецназ и метод по-македонски (1 видео)

Автор:
14 марта 2021 16:16
Метки: Загорцев Андрей   армейские байки   армейские истории   армейский юмор   спецназ   

Две забавных истории от Загорцева, про спецназ во времена чеченских войн, про то, что бывает, когда спецназовец тупит и про македонский метод. Есть текст, есть видео. Кому как удобней.

Александр Клишин

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*История 1*
*Грозный. Первая чеченская война*

Всю ночь мы шарахались по проспекту Султана Дудаева искали вражеского корреспондента который вносил неразбериху в нашу стройную схему организации связи. в результате поиска было обнаружено два мертвых духа, пьяненький бомж непонятной национальности и прехорошенькая собачонка породы "грозненская дворовая". Под утро возвращаемся на базу, я в сладком предвкушении горячего кофе чистых носков и хотя бы нескольких часов сна. Однако всё как обычно нашему шефу от непонятных источников поступает "достовернейшая информация о перемещении духов в утренние часы". Спотыкаясь бреду в подвал где расположился разведотдел.

Шеф сидит за компьютером с выражением "пробуксовка лица без подачи мысли". всем своим видом он показывает, что разрабатывает супер-гениальную "специальную" операцию, на самом деле его компьютерных знаний хватает на меню "пуск" и пасьянс косынка.

- Лейти-и-и-и-нант, - встречает меня его начальственный визг, - Где результат, где духи, вы трус!

- Ага, - говорю я, прикрываю глаза и в позе спящего слона выслушиваю всё про свои достоинства и недостатки.

Через 5-6 минут визга шеф успокаивается, и вполне нормальным голосом ставит задачу. Задача к меня радует , в прямом смысле этого слова. Ничего страшного выставить НП в паре пятиэтажек и наблюдать, фиксируя все в журнал наблюдателя, и озвучивая все в эфир .

Довольный бреду к расположению своей группы. Группа моя расположилась у танкистов, "властелины стальных коней" нас горячо любили, так как мы подгоняли им постоянно что- нибудь из доп.пайка,помогали сдавать на стороне соляру, радовали трофейными духовскими камуфляжами и не задирали перед ними нос, за это они всегда были готовы кинутся нам на помощь били прямой наводкой по нашим целеуказаниям, наплевав на всё мчались на своих семьдесят-двойках нам на выручку , когда мы попадали под духовский пресс. Вызываю своего "замка" старшего сержанта Пашку.

Павел бредет ко мне зевая во весь рот,и держа на руках трофейную собачонку.

- Паша , видишь вон ту пятиэтажку с разрушенным углом? -Ага -Вон окошко на пятом этаже второе от крайнего подъезда.

- Хдее? - у "замка включился тумблер "Дибил".

Бьюсь минут пять пытаясь показать окошко, Паша тупит беспросветно. Устав объяснять, пристегиваю магазин с трассерами и даю длинную очередь с АКМСа прям в нужное окно.... и тут же оглушительный танковый выстрел, пол-угла дома с нужным окошком как не бывало. Оборачиваюсь с перекошенным лицом к танкистам, наводчик семьдесятдвойки весело выглядывает из башни и машет мне грязными ручонками.

- Мля, ты чё делаешь убогий?

Убогий немного оглох и радостно орёт:

- Как я а? С первого указания! Первым снарядом!

Тьфу млин... поворачиваюсь к Паше.

- Короче, видишь окошко с другого угла в этой же пятиэтажке.

- Хдее?

*История 2*
*Ханкала. Российская военная база*

Уже вторая чеченская война 2001 год, я доблестно замкомбатствую. Отряд наш вроде как бы и придворный на Ханкале стоит на взлетке, в результате чего все комиссии к нам и все невыполнимые задачи нам. Приезжает наш самый главный спецназовский ПАПА, вызывает нашего батяню комбата к себе в отдел.

Батяня наш мужик прожженный и старый старый в спецназе "работающем"старее его не было, но хохмач страшный и на язык остер. ПАПА спецназовский его давно знает и любит. Итак комбат с главным разговаривает а мне присылают клерка в виде здорового доблестно-миловидного полковника , с папочкой под мышкой. вожу его по расположению, по палаткам, всяким обьектам тыла. что то его приводит в телячий восторг, на что то он фыркает, недостатки записывает в "специально обученный" блокнотик. вроде посмотрели все, и тут он останавливается и произносит фразу:

- Слушайте майор, а что у вас везде фотографии голых женщин висят, это странно!

А я думаю, что страннее было если бы мужики голые висели, но отвечаю стараясь ясно и четко формулировать фразы.

- Товарищ полковник, командировка восемь-девять месяцев, женщин в отряде нет, в отпуск не ездим поэтому дрочим!

- Как!?

Глаза полковника вылазят из орбит.

- Ну как, как? Есть двенадцать способов, - и начинаю загибать пальцы,- Кистевой, локтевой, плечевой, обратным хватом, прямым, по Македонски...

-Ка-а-а-а-к? По Македонски?

- Ну это как стрельба с обоих рук...

Полковник краснеет.

- Да вы, да вы! Майор, немедленно со мной в отдел!

Везет меня полковник под ясны очи главного спецназовского папы, а я не боюсь, что мне будет? Дальше чечни не пошлют а майором я уже и так черт знает сколько хожу. Приезжаем ломимся к Главному, Главный сидит с нашим батяней комбатом попивает кофеек улыбается. Полковник подбегает к Спецназовскому папе...

- Товарищ полковник в 000 отряде спецназ дрочат!

Папа довольно кивает головой.

- Да-да, я знаю, я сам им разрешил, комбат вот новый способ рассказал, такой интересный, ну-ка Толя расскажи полковнику, а то он не знает...

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Метки: Загорцев Андрей   армейские байки   армейские истории   армейский юмор   спецназ   
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TirAn 4 часа назад
Без юмора в армии плохо. А на флоте совсем писец...
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Андрей Ватрушкин 3 часа назад
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