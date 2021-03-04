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Почему некоторым мужчинам лучше не сбривать бороду

Почему некоторым мужчинам лучше не сбривать бороду (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 11:46
Сообщество : Юмор
Метки: борода   видео   мужчина   прикол   тогда и сейчас   
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Для некоторых мужчин борода является не данью моде, а жизненной необходимостью. Без растительности на лице они чаще всего превращаются из суровых викингов в неопытных юнцов. Герой видео с густой шевелюрой решил в качестве эксперимента сбрить свою бороду и вот, что из этого получилось.

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Метки: борода   видео   мужчина   прикол   тогда и сейчас   
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11k
Андрей Ватрушкин Час назад
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jug 58 минут назад
С бородой у него даже более какое-то бабское лицо.
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63
Vik Час назад
Очевидно, борода скрывает двойной подбородок и лицо более овальные
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11k
Андрей Ватрушкин Час назад
Будь мужиком и никакая борода тебе фейс лица не испортит.
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9k
Eltiftel Час назад
то есть, а вот в таком виде, с бородой, он на мужика похож да?
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Александр 2 часа назад
Патлы пусть обрежет, а то как баба.
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