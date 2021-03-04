Почему некоторым мужчинам лучше не сбривать бороду

Для некоторых мужчин борода является не данью моде, а жизненной необходимостью. Без растительности на лице они чаще всего превращаются из суровых викингов в неопытных юнцов. Герой видео с густой шевелюрой решил в качестве эксперимента сбрить свою бороду и вот, что из этого получилось.

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