Почему некоторым мужчинам лучше не сбривать бороду

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Для некоторых мужчин борода является не данью моде, а жизненной необходимостью. Без растительности на лице они чаще всего превращаются из суровых викингов в неопытных юнцов. Герой видео с густой шевелюрой решил в качестве эксперимента сбрить свою бороду и вот, что из этого получилось.
Борода - страшная сила!
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Метки: борода видео мужчина прикол тогда и сейчас
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