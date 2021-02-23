FISHKINET
Новое
Новое
Приземление марсохода Perseverance на Марс
Автор:
Алексей
4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
Автор:
Snezhinka
Быт на войне, вторая чеченская кампания
Автор:
banga911
Карикатуры про армию
Автор:
NAZARETH
Морской заяц: 40% жира и 60% обаяния. Настолько полный, что народы Севера назвали его «жирным»
Автор:
Димон
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Образ кота в демотиваторах
Сообщество:
Юмор
#Феденькенравится – такой хештег в социальных сетях запускают Библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЦАО"
Сообщество:
Истории
Якутия глазами местного фотографа
Сообщество:
Жизнь
Веселые картинки
Сообщество:
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири
Сообщество:
Факты
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Вооруженная ножом американка неожиданно напала на полицейского
Автор:
Forestdude
Система запирания хранилища 250-летней давности, напоминающая сложную головоломку
Автор:
ZeroCharisma
Мишель Пфайффер с одного дубля снесла 4 головы манекенам хлыстом
Автор:
ZeroCharisma
"Упс": тест гриля на прочность пошел не по плану
Автор:
Alex Chebrikov
Суперпапа спешит на помощь
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Хитропопый пёс и его внимательная хозяйка
Автор:
mindflixx
Пушистый дворовый авторитет испепеляет взглядом домашнего кота
Автор:
Forestdude
Хвостатый эксперт ворвался в эфир
Автор:
Alonso
Уборщик, который всегда мечтал стать бойцом
Автор:
Alonso
Мужчина эффектно зашел в салон сотовой связи
Автор:
mindflixx
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
"Проблема небольшая у нас": неожиданный гость в подъезде
Автор:
Alex Chebrikov
Корова устроила переполох в приёмном покое больницы
Автор:
Forestdude
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики
Автор:
Alonso
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Alonso
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
Заложник
Автор:
TUKUTELA-сепар
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Оригинальный способ почистить ананас
Автор:
Alex Chebrikov
Диорама со взрывом атомной бомбы
Автор:
Кот шашлык
Самый бюджетный беспилотник
Автор:
Picard
Самодельная радиоуправляемая подводная лодка из Lego
Автор:
Picard
Миниатюрный меч из ржавого гвоздя
Автор:
Mr.Adamson
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Простой и работящий русский парень: Кузнец Иван рассказал блогерам об уважении к рабочему классу
Автор:
Tochka Zрения
Музыканты устроили сюрприз дирижеру
Автор:
Alonso
Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна
Автор:
Picard
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Понты не довели до добра
Автор:
mindflixx
Находчивый доберман и наивный хозяин
Автор:
Button
Барабанное возмездие
Автор:
Mr.Adamson
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ностальгия
Ностальгия
Счастливая советская жизнь
Автор:
InfoVoin
Почему Гитлер напал на СССР? Рассказывает бывший генерал вермахта
Автор:
Платон Петров
Оклад шахтера выше, чем оклад Сталина! Т.Драйзер о жизни рабочих в СССР
Автор:
Димон
Фарфоровые шедевры из страны Советов
Автор:
Юганск
8 необычных проигрывателей винила из СССР. Квадро и щелевая загрузка
Автор:
Юганск
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Новости
Новости
В израильских барах бесплатно наливают за прививку
Автор:
Болонка королевы
"Маппет-шоу" обвинили в неполиткорректности
Автор:
Болонка королевы
Умер легендарный советский тяжелоатлет Юрий Власов
Автор:
Dionysus
Илон Маск пригласил Владимира Путина поговорить по-русски
Автор:
Belka_16
Китайцев, изобразивших негров, обвинили в расизме
Автор:
Болонка королевы
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
Как вы считаете, кто виноват в конфликте?
Автор:
Иван Кемеров
УАЗ опубликовал изображения новой «Буханки», но пока это только картинки
Автор:
zaMKADpride
Два школьника из Северовдвинска собрали автомобиль, потратив всего 30 тысяч рублей
Автор:
Олег
Почему поезд на воздушной подушке Aerotrain проиграл конкуренцию скоростному поезду TGV?
Автор:
FUTURYCON
В Тюмени обиженный таксист-обочечник устроил уличные бои
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Автолюбитель встретил неожиданного "пассажира"
Автор:
Forestdude
Водитель отомстил преступникам, которые пытались его ограбить
Автор:
Alex Chebrikov
Белка сделала шишечный тайник в автомобиле канадца
Автор:
Alex Chebrikov
Итальянские преступники угнали автомобиль необычным способом
Автор:
Alonso
Невнимательная женщина попыталась заправить свой автомобиль беспроводным способом
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
В Воронежской области грузовик без водителя протаранил стену в кафе
Автор:
Dixi_Mole
Самое абсурдное ДТП за февраль
Автор:
Dixi_Mole
На севере Москвы мёртвый водитель врезался в остановку
Автор:
PokemonKa
Смертельное ДТП в Самаре
Автор:
Денис
Не смотрите на дороге на гайцов у них плохая карма
Автор:
Михаил
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Столкновение в сильную метель на трассе в Башкирии
Автор:
Johnny
Обиженный водитель «Соляриса» подставил свой зад под удар
Автор:
Johnny
Срочно заправиться любой ценой! Массовое ДТП в Подмосковье
Автор:
Johnny
В Ростове-на-Дону двое рабочих погибли при падении с автовышки после ДТП
Автор:
Johnny
Ювелирная работа: в Якутии большегруз снес навес АЗС
Автор:
Vossen
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Таксист устроил серьезное ДТП в Орловской области
Автор:
Johnny
Авария дня. Массовое ДТП в Московской области
Автор:
Johnny
Авария дня. Водитель BMW нашел свой трухлявый пень
Автор:
Johnny
Авария дня. У КамАЗа отказали тормоза
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Очень странное зрелище: взгляните на «парящий» Rolls-Royce Джастина Бибера за $25 миллионов
Автор:
Кот шашлык
Термочувствительная краска: посмотрите, как эта Audi A4 меняет цвет от прикосновения
Автор:
Vossen
500 «сил» под капотом: американец сделал из старого ВАЗ-2105 турбомонстра
Автор:
zaMKADpride
Лоурайдер от West Coast Customs, которым когда-то владел Коби Брайант
Автор:
Кот шашлык
Убойные фотографии результатов российского тюнинга, которые уже стали бестселлерами
Автор:
Преподобный Стасян
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Я Автор
Мои командировки – Сингапур
Автор:
Lev
Снять кино и не сесть в тюрьму!
Автор:
Сергей Целиков
Мои командировки – Мексика
Автор:
Lev
Шутливые дорожные таблички
Автор:
Виктор Апрель
Готовлю вкуснейшие запеченные пельмени со сметаной и сыром в мультиварке
Автор:
Dmitrij Ivantsov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Ностальгия
Новости
Авто
Я Автор
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Антифишки
Политическая солянка
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн
ru
en
Найти
X
Только авторские посты в ленте #Яавтор
поделиться
5
ещё пост
Городок - 23 Февраля
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
"Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели
5 фраз, вырванных из контекста, которые на самом деле звучат иначе
Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири
Странная и короткая история двухфюзеляжной "Мрии"
17 товарищей, чья логика нервно курит в сторонке
Прощай русская радистка
В Техасских морозах виноваты русские
Гифки
В Конго появился таинственный монолит, местные жители церемониться...
Гифки дня
Рыжики
Бывшего нацистского охранника депортировали из США в Германию
Просто гифки, всякие и разные
Уральские горы. «Каменный пояс Урала»
Пророчества ближнего прицела
Последний шанс: ученые всеми силами пытаются спасти белых носорогов
В Воронежской области грузовик без водителя протаранил стену в кафе
Эти сумасшедшие русские
Новое
>
Видео
Administrator
Городок - 23 Февраля
(1 видео)
Автор:
Administrator
23 февраля 2021 09:47
Метки:
23 февраля
армия
городок
Городок - 23 Февраля
Пост о празднике в армии
Administrator
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
6413
Другие посты автора
Похожее видео
Как выглядит подъем в иракской армии
11:29:21
303
1
Предыдущее
Следующее
Источник:
Метки:
23 февраля
армия
городок
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
35
0
35
Понравилось
35
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
5
комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп
Час назад
Солдату праздник - что лошади свадьба: голова в цветах, а жопа в мыле (ц).
С нами никто не шутил, бегали кросс 23 февраля - спортивный праздник, потом печенье в столовой дали - по 2 печенюшки на рыло)) Правда, и в остальной стране тогда этот день не был выходным.
3
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
60k
Доктор Джонс
48 минут назад
Как сделать хорошо: сделай человеку плохо, а потом верни как было...
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
1k
Роман Гамзалиев
50 минут назад
Вспомнил притчу : бес видит , как ангел грустит ну и решил узнать , что случилось : да понимаешь у меня просто руки опускаются работать мой подопечный счастлив и ничего ему не надо и я ему не нужен . Ну бес говорит это не проблема , есть отличное лекарство ,как сделать счастливого человека еще счастливей и говорит : возьми забери у него то ,что приносит ему это счастье , а когда он будет на самом дне верни это...
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
29k
Михаил
Час назад
ПОСМЕЯЛСЯ. СПАСИБО.
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
30k
Alex
Час назад
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
Три подружки переехали в глушь, чтобы жить независимой жизнью
Как выглядит служебный BMW фашистской рейхcканцелярии, который больше 70 лет простоял в сарае
Изобретатели улучшили карманный минибайк с помощью электродвигателя от пилы
Loading...
11 вопросов по русскому для проверки грамотности
В Приамурье с рельсов сошли 25 грузовых вагонов
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
Рисованные афиши стали фишкой камышинского кинотеатра "Дружба"
Жители Техаса показали свои разрушенные из-за морозов дома
Рыбаки поймали рыбу весом 133 килограмма
Мир не без добрых трактористов! Забавный случай на дороге
Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине
"Вот в такие мешки будем вас упаковывать!": осужденные колонии сняли видео с задыхающимся человеком
Рестораны, из которых хочется бежать сломя голову
15 мудрых цитат Алисы Фрейндлих
Новости СМИ2
Как находят футбольные таланты в деревнях? Удивительная история Криштиану Роналду
Сокровищница летающих машин золотого века авиации
Пукающего робота-кошку раскупили всего за несколько часов
Маленький секрет двери в воротах
Таец попал в больницу после попытки увеличить пенис ко Дню святого Валентина
8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты»
Упрямая блондинка на "Тойоте" в Пензе не пожелала уступить дорогу и спровоцировала затор
60 потрясающих фотоманипуляций, которые размывают границу между явью и вымыслом
Вулкан Ирасу: исполин, проснувшийся через 27000 лет спячки
"Скала" заявил, что готов баллотироваться в президенты
20+ любопытных фактов о собаках, которые вы могли не знать
15 вещей родом из СССР, которые когда-то были в каждой квартире
Итальянская художница создает иллюстрации о нашем обществе и отношениях между людьми
Впечатляющая тасовка карт
Снегоходу 50 лет, а он еще работает: легендарный и простой Bombardier Alpine
Как изменились актеры фильма "Деннис-мучитель" спустя 27 лет
Илон Маск надумал запустить свою криптовалюту: встречайте марскоин
Пикап из Discovery выглядит так, как будто его сделали на заводе Land Rover
15 фотографий, которые заставят вздрогнуть любого
Отец Сергий, которого отлучили от церкви, признался, что давал многомиллионные взятки
Умелец соорудил велосипед для покатушек по льду
Без руля, но с хорошей обзорностью: безопасный автомобиль от авиаинженеров
Здравоохранение: и больные позавидуют мёртвым
5 вещей, которые привычны нам, а вот туркам они кажутся дикими
Кошка "Собака" - талисман и любимец экипажа российского корабля
"Проблема небольшая у нас": неожиданный гость в подъезде
Двое суток пропавший житель Сахалина находился в плену белого безмолвия, однако российским...
25 древних творений рук человека, которые восхищают нас до сих пор
Как выглядит заброшенная Американская военная база в Европе?
Как снимали знаменитые сцены культовых фильмов?
24-летняя водитель автобуса призналась, что ее считают "слишком красивой" для такой работы
С 1 марта начинают работать ранее принятые законы, касающиеся СНТ, как это отразится на дачниках
"Сначала один ко мне приклеился", или Что обсуждают на женских форумах
Изготовление бюджетной печурки своими руками
Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку
Белые медведи решили "угнать" КамАЗ в Якутии
Первый трейлер фильма Mortal Kombat
Российским лыжникам запретили использовать «Катюшу» вместо гимна на ЧМ
Наксерачили: ужасные ситуации, когда понадобился копировальный аппарат
Кошка карабкается по стене, как профессиональный альпинист
Коты из приютов: снимки до и после обретения семьи
Американский ровер успешно приземлился на Марсе и прислал первые снимки
Показать ещё
Удиви меня!
✖
Популярное видео
14
14
7
34
Вкусный салат из свёклы «Розовый фламинго» на каждый день!
290
290
2
101
Мужчина эффектно зашел в салон сотовой связи
277
277
1
438
Вооруженная ножом американка неожиданно напала на полицейского
37
37
0
16
Суровая зима разрушила энергосистему США и заставила европейцев тайно молиться на «Северный поток-2»
38
38
0
1
Хвостатый эксперт ворвался в эфир
81
81
0
15
Суперпапа спешит на помощь
165
165
0
38
Розыгрыш и мгновенная расплата
34
34
0
22
Девушка пожалела, что оставила автомобиль в подземном гараже
916
916
4
584
Простой и работящий русский парень: Кузнец Иван рассказал блогерам об уважении к рабочему классу
98
98
0
26
Система запирания хранилища 250-летней давности, напоминающая сложную головоломку
Популярное
416
416
3
72
Фельдшер из Украины совершил по-настоящему геройский поступок
267
267
0
271
Дмитрий Рогозин отреагировал на посадку американского ровера на Марс мемами
Набирающие популярность
-1
-1
0
82
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
9
9
1
11
«Тарелка на Лыбедской» в Киеве: история уникального здания и споры вокруг реставрации
Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Треники&Вареники
1032
357
Юмор
2577
284
Криминал
230
140
Кино
1045
120
Животные
1201
119
Факты
924
110
Гифки
645
71
Юмор
2577
3598
Животные
1201
1630
Треники&Вареники
1032
1507
Кино
1045
1445
Автомир
705
1125
Факты
924
1037
Аварии
456
937
Юмор
2577
12843
Животные
1201
6605
Треники&Вареники
1032
4608
Жить в России
729
4248
ФотоМир
668
3876
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
647
3775
Автомир
705
3216
Юмор
2576
532
Жить в России
729
46
Животные
1201
235
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
647
66
Новости со всего Мира
1176
16
Треники&Вареники
1031
136
Истории
1172
17
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
InfoVoin
20k
Иван Кемеров
1.6M
Димон
3.5M
Александр
90k
NAZARETH
452k
worthy
5k
Наталья
15k
Димон
3.5M
InfoVoin
20k
NAZARETH
452k
Татьянин день
47k
Иван Кемеров
1.6M
АРОН
475k
Наталья
15k
Димон
3.5M
NAZARETH
452k
АРОН
475k
Иван Кемеров
1.6M
InfoVoin
20k
Татьянин день
47k
Петр
84k
Димон
3.5M
Иван Кемеров
1.6M
Беспощадный критик
1M
Космический пионер
713k
Алексей
559k
Winner56
487k
Alexey Berestenko
486k
показать ещё
Весь топ
Илья Варламов
22k
Илья Варламов
22k
Илья Варламов
22k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Столото
0
показать ещё
Лучшие демотиваторы
14
14
0
0
Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор
#люди
#история
#природа
#приколы
#кино
#девушки
#комментарии
#путешествия
#транспорт
#фото
#животные
#прикол
#СССР
#сша
#настроение
#дети
#новости
#смешно
#фотографии
#интересно
#факты
#Россия
#картинки
#прикольные
#ситуации
#еда
#позитив
#смешные
#на различный вкус
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok
С нами никто не шутил, бегали кросс 23 февраля - спортивный праздник, потом печенье в столовой дали - по 2 печенюшки на рыло)) Правда, и в остальной стране тогда этот день не был выходным.