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Городок - 23 Февраля

Городок - 23 Февраля (1 видео)

Автор:
23 февраля 2021 09:47
Метки: 23 февраля   армия   городок   

Городок - 23 Февраля

Пост о празднике в армии

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Метки: 23 февраля   армия   городок   
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5  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Солдату праздник - что лошади свадьба: голова в цветах, а жопа в мыле (ц).
С нами никто не шутил, бегали кросс 23 февраля - спортивный праздник, потом печенье в столовой дали - по 2 печенюшки на рыло)) Правда, и в остальной стране тогда этот день не был выходным.
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60k
Доктор Джонс 48 минут назад
Как сделать хорошо: сделай человеку плохо, а потом верни как было...
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1k
Роман Гамзалиев 50 минут назад
Вспомнил притчу : бес видит , как ангел грустит ну и решил узнать , что случилось : да понимаешь у меня просто руки опускаются работать мой подопечный счастлив и ничего ему не надо и я ему не нужен . Ну бес говорит это не проблема , есть отличное лекарство ,как сделать счастливого человека еще счастливей и говорит : возьми забери у него то ,что приносит ему это счастье , а когда он будет на самом дне верни это...
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29k
Михаил Час назад
ПОСМЕЯЛСЯ. СПАСИБО.
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30k
Alex Час назад
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