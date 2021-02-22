FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 2016 постов • 374 подписчика подписаться
Новое > Видео > Сообщество Спорт 
Все заклеить скотчем(символику России)

Все заклеить скотчем(символику России) (1 видео)

Автор:
22 февраля 2021 21:28
Сообщество : Спорт
Метки: Оберсдорф   лыжники   чемпионат мира   

Спорт — это всегда сильные эмоции. После просмотра этого видео вы наверняка испытаете целую гамму эмоций, поделиться которыми мы приглашаем вас в комментарии (по возможности воздержитесь от "obscenus litera e"

Дмитрий
Если вас ни разу не называли бандеровцем, русофобом, агентом госдепа, западным прихвостнем,либералом, задумайтесь, а порядочный ли вы человек?
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29974



Другие посты автора
Похожее видео
В Канаде лыжники засняли сход ленивой лавины с очень близкого расстояния
В Канаде лыжники засняли сход ленивой лавины с очень близкого расстояния
10:30:56
Швейцарский лыжник показал мастерское прохождение полосы препятствий
Швейцарский лыжник показал мастерское прохождение полосы препятствий
13:23:20
Столкновение лыжника с агрессивным зверем на трассе
Столкновение лыжника с агрессивным зверем на трассе
14:20:30
Да что вы знаете о балансе? Безумная тренировка швейцарского лыжника
Да что вы знаете о балансе? Безумная тренировка швейцарского лыжника
08:18:09
Лось чуть не сбил лыжников во время своего экстремального спуска с горы
Лось чуть не сбил лыжников во время своего экстремального спуска с горы
12:40:03
Решивший проехать по тонкому льду лыжник чуть не вляпался в серьезные неприятности
Решивший проехать по тонкому льду лыжник чуть не вляпался в серьезные неприятности
10:30:31
Попытка поймать выпавшего с подъемника лыжника
Попытка поймать выпавшего с подъемника лыжника
14:35:49
Почему нужно изучать лыжную трассу перед катанием
Почему нужно изучать лыжную трассу перед катанием
10:20:44
794
1
Предыдущее Следующее

P.S. Место действия — Оберсдорф, Германия. Российские лыжники готовятся к выступлению на Чемпионате мира, который пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Оберсдорф   лыжники   чемпионат мира   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
36
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
506
Рафаэль 3 часа назад
Это просто позор какой-то, позор руководству страны во первых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
912
Шурман 43 минуты назад
Почему же так ? ну боитесь Русских ? ну зачем так делать ?. Да нас бояться в Европе просто из за Характера и силы , но зачем так ? . Что им нужно ? Отдать им страну и все и типа это ЕВРОПА ? какой нафиг допинг ? Латыши сделали милдоран и он помогает , маленькая проблема , они и производства и спецов проепали , а скандалы начались из Сигулды где Братики и Папа всем заправляют и понеслось . Латыши это нация нытиков , от них все и пошло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO 46 минут назад
Это похабные игры в большую политику.
Мне чисто по человнчески жалко наших спортсменов.
Ребята тренируются, выкладываются.
Но в тоже время мне неприятно, что мы, участвуем в этом безобразии.
За те деньги, что потрачены на наше участие вполне спокойно можно организовать свои игры с нормальными призовыми.
А лицемерный скот из "дружественной" гейропы, послать нахер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 49 минут назад
Вот. Символика россеяненских профессиональных спортсменов и спортсменок. Все четко и ясно. Сначала выигрыш, золотая медаль, ну а потом монетизация - премия, хорошая должность, контракты с рекламодателями, своя линия духов/косметики/презервативов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Михаил 54 минуты назад
Ну может хватит? Пора послать их всех нахер, не ездить, не платить взносов, не покупать рекламу. Задолбало...они там укуели в своем бесовстве. Чувство гордости где наше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Саша Смирнов Час назад
Судя по количеству минусов в положительных комментариях в адрес россиян и болеющих за Россию, здесь сидят русофобы, которым нравится, что Россия, в отличии от других государств, гнобится. Чтобы народ на соревнованиях не знал, из какой страны победители.
Скажете "сами виноваты, что на допинге попались"? Отвечу.
В каждом государстве практикуется допинг. Большой спорт и нынешние достижения в спорте уже давно превышают возможности человека. И чтобы поставить очередной рекорд, применяют допинг. Везде. Чтобы далеко не ходить за примером, норвежцы активно применяют допинг в качестве господдержки, а всякие "wada" трактуют это как "применение разрешённых препаратов". Или в СШП тоже куча спортсменов попадались на употреблении допинга. И чего-то я ни разу нигде не слышал, чтобы американской команде запрещали символику СШП, гимн СШП и т.д.
А теперь жду от русофобов кучу минусов в мой адрес.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO Саша Смирнов 50 минут назад
Ладно, если русофобы.
Тут же еще куча идиотов, вечно всемнедовольных.
Поехали на олимпиаду - х...у.ево
Не поехали - х...у..ево.
Для них всегда будет х...у..ево, потому, что они хотят видеть вокруг только дерьмо.
От этого их собственная жизнь кажется им менее дерьмовой, чем на самом деле.
Вот такие дела
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
i Час назад
Как мы стали бояться, чтоб нас за что-нибудь не осудили. Шаг в сторону-расстрел. А судьи-кто? На войне умирали за Родину, а теперь прогибаемся под своих врагов? Кланяемся им? Почему мы позволяем так обращаться с собой?! Допинг-это повод. Сами они на допинге сидели и сидят, их раздуло от него, и чхать они хотели на то, что мы об этом думаем. А мы за деньги готовы Родину продать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
ПаганецЪ i 47 минут назад
(С)...Почему мы позволяем так обращаться с собой?(/С)

Просто потому, что у "кое-кого" и его "друзей" слишком много завязано на "партнёров". Вот и прогибаются, как могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin Час назад
Я считаю нужен референдум о том, нужно ли нам проф. Спорт(это те, которые раньше высокие достижения, а сейчас династии(т.е. генетика)+ фармакология). И дальше кто хочет-вперед за свой счёт. А делать пустить на развитие юношеского спорта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
181
Hexo4uha 2 часа назад
Румынские военнопленные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Volga_34 2 часа назад
Позорище.
Болеть за них? Данунах..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO Volga_34 43 минуты назад
Ну иди за америкосов поболей.
Там же все "чистые".
Может сухпаек тебе пришлют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
1. Ну а чего они, собственно говоря, хотели, когда все ЭТО заранее было озвучено и являлось одним из главных условий участия российских спортсменов, в крупных международных соревнованиях???
2. Чувак, снимавший видео, сволочь редкостная.
Стебется, типа, над "драконовскими мерами", а сам гордится, что предусмотрительно одел спортивную одежду "чистую" от российской символики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Алексей 2 часа назад
Предлагаю спортсменов и по именам и фамилиям не называть, а просто говорить непонятно от кого выступает какое-то говно. Но даже тогда шлюхи продолжат выступать и унижаться, деньги не пахнут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Алексей 2 часа назад
А спортсмены чем виноваты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Васек ПЕТРОВ Дмитрий Час назад
тем, что они чмошники безродные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Вепс 2 часа назад
Это называется расизм. Но для них "это другое".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
961
дмитрий локока Вепс 2 часа назад
Братан ! у меня для тебя плохие известия. У тебя в голове каша .Видимо Соловьева слишком много смотришь , если увидев черный скотч сразу пишешь про расизм .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Николай 3 часа назад
Ну в принципе, спортсменов выступающих без символики страны надо снимать с господержки.
В принципе они пускай призовыми оплачивают все траты.
Тем более уже давно разговор шел об уходе государства из большого спорта и переброска финансирование на детский и массовый спорт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей А 3 часа назад
А на куя они это выкладывают? Что бы показать, что нет не Родины, не флага, не гордости??? Половину еще и засудят, осталось только раком встать. Даже при алкаше такого позора не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VL Андрей А Час назад
НИ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Вадим 3 часа назад
Об этом заранее предупреждали и когда форму шили, знали, что символика запрещена, но решили ещё раз проявить путинизм и неуважение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VL Вадим 3 часа назад
Ух ты, их сам Путин послал! Ёооо....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VL 3 часа назад
Чмошники. Мне нах и спорт такой, и такие спортсмЭны. Тьфу., мля...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Готов понять (только готов!), когда вокруг Олимпиады было аналогичное - да, раз в жизни (у подавляющего большинства), да, всю жизнь готовились и шли к ней...но тут какой-то 3,14здец!
Может, я чего-то не понимаю, но неужто там такие призовые, что можно дать себя ТАК унижать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Pterodactyl 3 часа назад
Расплата за сочинский допинг?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Андрей 3 часа назад
Интересно мне: найдётся ли там кто-нибудь, кого возмутит эти всё возрастающие [мат] и оскорбления - и он со словами "да идите вы все лесом!" поднимет наш флаг и с высоко поднятой головой уйдёт в Историю?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
иванов дмитрий Андрей 3 часа назад
ты хочешь , что бы кто то дополнительно подставил нашу страну ?
при Сталине , во первых не жрали допинг , а во вторых , подстрекателей наносящих вред стране (таких как ты) сажали надолго.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DrKlizmi иванов дмитрий 3 часа назад
А в третьих,таких петухов как ты перли во все щели!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Вепс иванов дмитрий 2 часа назад
Да пост создал пиарас либеральный и тут же с 10 аккаунтов обосрал страну и людей в стране, даже про Путина не забыли упомянуть, и про режим =)). Не переживай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы «Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы Попытка поймать выпавшего с подъемника лыжника Попытка поймать выпавшего с подъемника лыжника Лось чуть не сбил лыжников во время своего экстремального спуска с горы Лось чуть не сбил лыжников во время своего экстремального спуска с горы Почему нужно изучать лыжную трассу перед катанием Почему нужно изучать лыжную трассу перед катанием Столкновение лыжника с агрессивным зверем на трассе Столкновение лыжника с агрессивным зверем на трассе Швейцарский лыжник показал мастерское прохождение полосы препятствий Швейцарский лыжник показал мастерское прохождение полосы препятствий
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Суровая зима разрушила энергосистему США и заставила европейцев тайно молиться на «Северный поток-2»
0
16
Суровая зима разрушила энергосистему США и заставила европейцев тайно молиться на «Северный поток-2»
Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку
0
9
Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку
Розыгрыш и мгновенная расплата
0
38
Розыгрыш и мгновенная расплата
Открыл тушенку 40 летней давности из СССР и новую
0
31
Открыл тушенку 40 летней давности из СССР и новую
Мужчина эффектно зашел в салон сотовой связи
2
101
Мужчина эффектно зашел в салон сотовой связи
Маленький секрет двери в воротах
0
12
Маленький секрет двери в воротах
Мишель Пфайффер с одного дубля снесла 4 головы манекенам хлыстом
0
13
Мишель Пфайффер с одного дубля снесла 4 головы манекенам хлыстом
Уборщик, который всегда мечтал стать бойцом
4
66
Уборщик, который всегда мечтал стать бойцом
"Проблема небольшая у нас": неожиданный гость в подъезде
0
11
"Проблема небольшая у нас": неожиданный гость в подъезде
Суперпапа спешит на помощь
0
15
Суперпапа спешит на помощь
Популярное в сообществах
Смешной пост о тупости, который точно не оценят глупые люди
2
64
Смешной пост о тупости, который точно не оценят глупые люди
Фельдшер из Украины совершил по-настоящему геройский поступок
1
69
Фельдшер из Украины совершил по-настоящему геройский поступок
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
0
83
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
"И как теперь это развидеть?" Повар сделал из чикенбургера мороженое
0
18
"И как теперь это развидеть?" Повар сделал из чикенбургера мороженое
35-летняя Ирина Шейк показала лицо после пробуждения без макияжа (4 фото + видео)
35-летняя Ирина Шейк показала лицо после пробуждения без макияжа (4 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Популярное видео
1
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#приколы#картинки#еда#подборка#дети#смешно#ситуации
#фото#люди#кино#сша#настроение#позитив#природа#комментарии#транспорт#Фотографии.
#интересно#факты#Россия#прикол#СССР#прикольные#девушки#путешествия#фотографии#собака

На что жалуетесь?

Вернуться