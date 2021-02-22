Все заклеить скотчем(символику России)

Спорт — это всегда сильные эмоции. После просмотра этого видео вы наверняка испытаете целую гамму эмоций, поделиться которыми мы приглашаем вас в комментарии (по возможности воздержитесь от "obscenus litera e"
Если вас ни разу не называли бандеровцем, русофобом, агентом госдепа, западным прихвостнем,либералом, задумайтесь, а порядочный ли вы человек?Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
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Мне чисто по человнчески жалко наших спортсменов.
Ребята тренируются, выкладываются.
Но в тоже время мне неприятно, что мы, участвуем в этом безобразии.
За те деньги, что потрачены на наше участие вполне спокойно можно организовать свои игры с нормальными призовыми.
А лицемерный скот из "дружественной" гейропы, послать нахер
Скажете "сами виноваты, что на допинге попались"? Отвечу.
В каждом государстве практикуется допинг. Большой спорт и нынешние достижения в спорте уже давно превышают возможности человека. И чтобы поставить очередной рекорд, применяют допинг. Везде. Чтобы далеко не ходить за примером, норвежцы активно применяют допинг в качестве господдержки, а всякие "wada" трактуют это как "применение разрешённых препаратов". Или в СШП тоже куча спортсменов попадались на употреблении допинга. И чего-то я ни разу нигде не слышал, чтобы американской команде запрещали символику СШП, гимн СШП и т.д.
А теперь жду от русофобов кучу минусов в мой адрес.
Тут же еще куча идиотов, вечно всемнедовольных.
Поехали на олимпиаду - х...у.ево
Не поехали - х...у..ево.
Для них всегда будет х...у..ево, потому, что они хотят видеть вокруг только дерьмо.
От этого их собственная жизнь кажется им менее дерьмовой, чем на самом деле.
Вот такие дела
Просто потому, что у "кое-кого" и его "друзей" слишком много завязано на "партнёров". Вот и прогибаются, как могут.
Болеть за них? Данунах..
Там же все "чистые".
Может сухпаек тебе пришлют
2. Чувак, снимавший видео, сволочь редкостная.
Стебется, типа, над "драконовскими мерами", а сам гордится, что предусмотрительно одел спортивную одежду "чистую" от российской символики.
В принципе они пускай призовыми оплачивают все траты.
Тем более уже давно разговор шел об уходе государства из большого спорта и переброска финансирование на детский и массовый спорт.
Может, я чего-то не понимаю, но неужто там такие призовые, что можно дать себя ТАК унижать?
при Сталине , во первых не жрали допинг , а во вторых , подстрекателей наносящих вред стране (таких как ты) сажали надолго.