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Корабельный врач проучил матроса-симулянта

Корабельный врач проучил матроса-симулянта (1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 13:30
Метки: армейские байки   армейский юмор   корабельный врач   матрос   подлодки   флот   флотские байки   

История про матроса, корабельного врача и дизельную подлодку. А так же о том, что бывает с симулянтами, если их правильно лечить. Есть текст, есть видео - кому как удобней.

Александр Клишин

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Я тогда служил на дизель-электрической подводной лодке, на Северном флоте. Кто не знает что такое «дизель», скажу одно - со времен пионеров-первопроходимцев подводников мало что изменилось. И технически и бытово.

И довелось мне обитать в одной каюте с корабельным доктором. Человек он в общем добрый, отзывчивый (был тогда). Но. Каюта докторская, она же и его боевой пост. И все время пока лодка в море доктор в ней (каюте) томится. Я-то в каюту только спать прихожу - вахты, тревоги, погружения, всплытия. А каюта докторская напоминает новомодные шкафы-купе, но не комфортом, размерами. И бедный доктор от вынужденного одиночного заточения медленно офигевает. Посидите-ка три недели в шкафу! Детективы всякие он не любил, шахматы не интересовали, в карты сам с собой много не наиграешь. Единственной радостью доктора было выйти покурить на ходовой мостик, после обеда (ежели лодка в надводном положении). А основным времяпровождением был здоровый сон (на третьи сутки это давалось доктору с трудом - даже при помощи феназепама).

И вот однажды? Лодка в море уже с неделю, доктор на феназепам по брови, выполз к обеду, откушал, и побрел в центральный пост (чтоб на мост выйти). Я в каюте расположился, отдыхать после вахты собрался - но тут дверь слетает с салазок - в каюту вваливается, пыхая гневом, доктор. Рожа перекошена, слова только нецензурные, зубы скрипят. Выясняю - не пустили доктора на мостик курить. Командир не пустил. За что?

А вот за что - в каждой части есть свое «чадо»- слабо, хило, дохло обиженное. Причем не трогает его никто, оно само по себе такое, причмурнутое.

В нашем экипаже это чадо носило чудную фамилию - Буханьков. И вот об это самое чадо споткнулся Командир, проходя по отсеку. Чадо лежало в уголочке, около боевого поста и всем видом показывало, как ему чаду плохо. Командир поинтересовался, чего ж это приключилось с героем североморцем. И давай чадо канючить, как ему плохо, и все у него болит.

Так сходи к доктору, посоветовал Командир. Ходил, отвечает чадо, но доктор все время спит (надо понять, после фенозепама), а если его будить - ругается.

Матерно. Ладно, сказал Командир, примет тебя доктор. А тут доктор сам к Командиру вылез и на глаза попался. Результат - вердикт Командира: пока Буханьков жалуется на здоровье, доктор не курит. И радостно так руки потирает Командир, и есть от чего - Буханьков косила известный, достал всех, так что либо док находит ключи от его болезни, либо?

Прочный корпус с людьми творит странные вещи?

Сидит доктор, ругается, папу маму Буханькова поминает. А у меня мысля - док, говорю - а давай Буханькову гланды вырвем? Док опешил - как? Ну как, учебно-тренировочно, не фактическим же пуском. Попугаем слегка, инструментом помахаем перед носом - у него хворь вся пройдет. А надо отметить, врачебный инструментарий у нас на корабле был богатый - даже щипцы для удаления зубов, и роторасширитель. Только все изрядно покрыто ржавчиной.

Значит, достает доктор весь инструмент - стоматологический, хирургический, раскладывает на столе - вид фантастический. Вызывает Буханькова. Радостный Буханьков прилетает к доктору. И начинается.

Доктор симптомы выспрашивает. Достал откуда-то жуткую книгу-пособие по военно-полевой хирургии, с цветными иллюстрациями: полости огнестрельных ран, травматическая ампутация, ожоги - кошмар полный.

Рассматривает рисунки и головой так в такт Буханьковым словам кивает.

Буханьков симптомы излагает, но энтузиазма в голосе все меньше и меньше - декорация работает - инструмент, книга, мрачный доктор. От симптомов перешли к осмотру - док шпателем к Буханькову в пасть залез, язык прижал, посмотрел. Да, грит, беда - у тебя, матрос, гланды воспалились.

Если не начать оперативное вмешательство - можешь и умереть. А это не больно, вмешательство? - робко интересуется чадо. Не почувствуешь, - мрачно ухмыляется док, вытащив из кучи инструмента щипцы для удаления зубов и стирая с них ваткой ржавчину. Док, может спиртом? - вмешался я, кивая на ватку и ржавчину. Да, да, может спиртом, - суетится чадо.

Кто из нас доктор? - рыкает док в ответ, и продолжает удаление ржавчины с инструмента, только теперь он на ватку еще и поплевывает. Короче, вскорости он завершает свои манипуляции. Вдевает бедному чадушке в пасть роторасширитель, раскрыв его на полный, и лезет туда своими щипцами.

Чадо мычит. Дергается, но деться ему некуда - сзади я его за плечики

нежно придерживаю, к стульчику прижимаю. Док для полноты ощущений пощелкивает щипцами в пасти. Аккуратно, чтоб не дай боже чего не повредить. Пощелкал он так, с минуту может. Нет, говорит, сложный у тебя, Буханьков, случай. Надо полостную операцию делать, горло вскрывать. Чадо в ауте - лечиться уже не хочет, и жалеет, что не остался там, куда его док спросонья посылал.

Но, - грит док, - эта операция сложная. Давай, грит, сперва температуру померяем - если она у тебя в норме - в базе и резанем. А если нет - не обессудь, как сможем, но драть гланды будем тебе здесь и сейчас. И градусник дает. Никогда в жизни не видел, чтоб так старательно боец температуру СБИВАЛ. Когда мы у него градусник отняли, выяснили - он ей, температуре, выше 36 еле дал подняться. Посмотрел док, покхекал, посомневался, а не 37 ли? Чадо рвалось на фашистский крест и клялось, что температуры нет. Ну, может, все-таки горло, - сомневается док.

И горло в порядке, - верещит чадо. Ладно, - смилостивился доктор, - но смотри, ежели вдруг тебя в сон потянет, голова заболит, тошнить будет, температура подымется - я уже и не помню весь перечень симптомов, суть его проста: шаг влево или вправо - это гланды, драть немедленно к чертовой матери. С тем и отпустил чадо.

Не забыв оповестить про «симптомы» экипаж. И стоило бедному чадушке склонить главу, как появлялся кто-нибудь заботливый и участливый, интересовался, а не плохо ли, не болит ли горло, не позвать ли доктора. При поминании доктора Буханьков менялся в лице и бодро отвечал, что ему хорошо, только вот спать хочется - за что тут же и огребал, по полной.

Характер у Буханькова не изменился, но на вахтах более не спал, а к доктору до самого ДМБ даже и не подходил. Один только вопрос я иногда задаю себе - а если б Буханькову гланды удалили в детстве, какое место мы б ему учебно-тренировочно «удаляли»? И ведь наверняка нашли бы, прочный корпус, знаете ли?

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Метки: армейские байки   армейский юмор   корабельный врач   матрос   подлодки   флот   флотские байки   
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14k
Игорь Хомченко 9 часов назад
Клишин. Хирургическая сталь не ржавеет. Совсем.
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137
*опа 2 часа назад
На, рассыпь..............
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29k
Юр21 2 часа назад
Как говаривал комбат: У нас больных нет, есть живые и есть мёртвые.
А в училище от всех болезней (мнимых) лечили порошком стептоцида, доктор сам лично в рот страдальца засыпал, а запить давал через минут пять, для того что бы лекарство лучше действовало, потом кончился стрептоцид, так он исцелял все болезни зелёнкой. У него под столом стояло эмалированое ведро с зелёнкой и в нём плавала огромная кисточка, вот её и мазалось больное место. Через месяц даже самые упёртые поняли что косить бесполезно. А вот начинающееся воспаление лёгких у одного парня он определил моментально, и сразу лично повёл его в госпиталь.
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2k
Игорь Ф. Юр21 Минуту назад
В разведке нет больных и раненых. В разведке есть только живые и мертвые....(С). А где Вы служили?
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17k
babuby 4 часа назад
Вот такая она, армейская медицина. Я тоже "косил". Пока почти через месяц отрубаться на ходу не стал. А после того как полтора месяца в госпитале уколы хреначили и таблетки пачками скармливали, при выписка признались что была двусторонняя пневмония.
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11k
gavrosh 10 часов назад
Первые месяцы службы очень хотелось косануть) пошёл в медсанчасть, доктор выдал две половинки таблетки, с указанием не перепутать. Одна от головы, вторая от задницы. Понял я, что дело это тухлое. Так два года и оторобанил)
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