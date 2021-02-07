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Тест Тьюринга

Тест Тьюринга (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2021 20:53
Метки: СССР   наука   разум   тест   
1291
1
1
Может ли машина мыслить?

Авторский пост

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Метки: СССР   наука   разум   тест   
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7  комментариев
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4k
shyrik 3 часа назад
Я не боюсь машину, которая пройдёт тест Тьюринга. Я боюсь машину, которая намеренно его завалит.
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3k
Владимир 2 часа назад
Тему опасности ИИ искусственно раздувают. Робот пофигист. Ему незачем лезть туда куда запрещено или не прописано. К примеру роботу пылесосу плевать на пыль на мебели и мебель для него существует только лишь как препятствие. Ему плевать на предполагаемый объём работ. Он будет пылесосить до тех пор пока не кончится батарейка или бачок не переполнится. Робот заточенный на общение, согласно алгоритмам, боле менее подбирает правдоподобный ответ, но ему по барабану понравился вам этот ответ или нет. Он не устанет вам отвечать на любые самые злобные и оскорбительные вопросы. В общем война роботов - это война программистов против людей.
Тему опасности ИИ искусственно раздувают. Робот пофигист. Ему незачем лезть туда куда запрещено или не прописано. К примеру роботу пылесосу плевать на пыль на мебели и мебель для него существует только лишь как препятствие. Ему плевать на предполагаемый объём работ. Он будет пылесосить до тех пор пока не кончится батарейка или бачок не переполнится. Робот заточенный на общение, согласно алгоритмам, боле менее подбирает правдоподобный ответ, но ему по барабану понравился вам этот ответ или нет. Он не устанет вам отвечать на любые самые злобные и оскорбительные вопросы. В общем война роботов - это война программистов против людей.Посмотреть
Тему опасности ИИ искусственно раздувают. Робот пофигист. Ему незачем лезть туда куда запрещено или не прописано. К примеру роботу пылесосу плевать на пыль на мебели и мебель для него существует только лишь как препятствие. Ему плевать на предполагаемый объём работ. Он будет пылесосить до тех пор пока не кончится батарейка или бачок не переполнится. Робот заточенный на общение, согласно алгоритмам, боле менее подбирает правдоподобный ответ, но ему по барабану понравился вам этот ответ или нет. Он не устанет вам отвечать на любые самые злобные и оскорбительные вопросы. В общем война роботов - это война программистов против людей.
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8k
Vacony Владимир 2 часа назад
нельзя так упрощать... робот пылесос нельзя сравнивать с мыслением, как палочку с человеком..
если усложнить алгоритмы в миллионы раз, добавить вариативности, даже случайности в ветвление желаний - в итоге получится нечто, что сложно отличить от человека.
Тест Тьюринга придуман давно, но по мне тест на общение не покроет раскрытие человека. Тут надо добавить вариант - может ли что то испытуемый создать, нарисовать, придумать. И почему он думает что мыслит ?
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254
Лучший Друг 3 часа назад
Да тут уже половину людей от роботов не отличишь
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9k
ss Лучший Друг 2 часа назад
От роботов первой половины XX-го века.
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35k
parallax 3 часа назад
Ошиблись с прогнозами. На дворе 2021-й, а ИИ ещё очень далеко отстаёт от человека.
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8k
Taxi007 parallax 3 часа назад
Ну зачем Вы так?

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