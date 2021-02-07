Тест Тьюринга

Разумные, подобные человеку машины на протяжении многих десятилетий были одной из основных тем научно-фантастических произведений. С момента зарождения современной вычислительной техники умы людей занимал вопрос: можно ли построить машину, которая могла бы в чем-то заменить человека. Попыткой создать твердую эмпирическую почву для решения этого вопроса и стал тест, разработанный Аланом Тьюрингом.



Предлагаю взглянуть на тест со стороны и посмотреть Советскую короткометражку аж 1977 года "Кто за стеной?"



А Вы смогли бы распознать машину?