Может ли машина мыслить?
Тест Тьюринга — эмпирический тест, идея которого была предложена Аланом Тьюрингом в статье «Вычислительные машины и разум» (англ. Computing Machinery and Intelligence), опубликованной в 1950 году в философском журнале «Mind». Тьюринг задался целью определить, может ли машина мыслить.
Стандартное звучание закона: «Если компьютер может работать так, что человек не в состоянии определить, с кем он общается — с другим человеком или с машиной, — считается, что он прошел тест Тьюринга»
Стандартное звучание закона: «Если компьютер может работать так, что человек не в состоянии определить, с кем он общается — с другим человеком или с машиной, — считается, что он прошел тест Тьюринга»
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Разумные, подобные человеку машины на протяжении многих десятилетий были одной из основных тем научно-фантастических произведений. С момента зарождения современной вычислительной техники умы людей занимал вопрос: можно ли построить машину, которая могла бы в чем-то заменить человека. Попыткой создать твердую эмпирическую почву для решения этого вопроса и стал тест, разработанный Аланом Тьюрингом.
Предлагаю взглянуть на тест со стороны и посмотреть Советскую короткометражку аж 1977 года "Кто за стеной?"
А Вы смогли бы распознать машину?
Предлагаю взглянуть на тест со стороны и посмотреть Советскую короткометражку аж 1977 года "Кто за стеной?"
А Вы смогли бы распознать машину?
В 2015 году компания «Наносемантика» и Фонд Сколково провели конкурс «Тест Тьюринга на русском языке». Независимые судьи из числа посетителей конференции Startup Village в Москве общались с 8 отобранными экспертным советом роботами и 8 волонтёрами-лингвистами. После 3-х минут разговора на русском языке судьи определяли, кто из их собеседников является роботом, а кто нет. Каждый робот провёл по 15 разговоров. В конкурсе победил робот, созданный Иваном Голубевым из Санкт-Петербурга, — «Соня Гусева». 47 % судей приняли его за человека
Авторский пост
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если усложнить алгоритмы в миллионы раз, добавить вариативности, даже случайности в ветвление желаний - в итоге получится нечто, что сложно отличить от человека.
Тест Тьюринга придуман давно, но по мне тест на общение не покроет раскрытие человека. Тут надо добавить вариант - может ли что то испытуемый создать, нарисовать, придумать. И почему он думает что мыслит ?