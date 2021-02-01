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А знаете почему в Питере было настолько «жестко»?

А знаете почему в Питере было настолько «жестко»? (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 15:11
Метки: задержание   митинг   народ   омон   петербург   питер   
2065
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Вчерашние эфиры большинства, вещающие на просторах православного Youtube, наперегонки друг с другом рассказывали своему зрителю об «ужасной жестокости» полицейских и сотрудников ОМОНа при работе на незаконных митингах.

Источник:

Метки: задержание   митинг   народ   омон   петербург   питер   
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17  комментариев
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3k
Борис Карабанов 4 часа назад
Интересно. Люди идут на незаконные действия, заведомо зная, какие меры должны последовать и последуют в ответ на эти действия, но когда эти действия производятся, то с этими людьми и с теми кто этих людей науськивал начинается истерика. Какой-то массовый психоз.
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1k
Роман Гамзалиев Полчаса назад
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4k
Неизвестно 54 минуты назад
А Медведев попробовал бы собрать народ на митинг под эгидой Едра.Ради прикола во всех СМИ не помню города человек собирал людей на митинг едра-не пришел никто.Кроме бабок из "отрядов путина" нынешний режим тоже бы не пришел поддерживать никто.
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54k
Алекс Юстасов 3 часа назад
"Алексей и ФБК продолжают играть на руку всем, кто не хочет видеть Россию свободной, независимой, сильной и процветающей."
Подскажите, пожалуйста, Навальный - это единственная проблема, которая мешает России быть свободной и т.д.?
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27k
lem02 3 часа назад
"...лоббируют новые санкции в отношении граждан России..." автор, врун. Не граждан России, а дружков солнцеликого. Из них половина уже не граждане России давно.
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15k
Ego sum qui sum 4 часа назад
ни один из этих эпитетов не применим к совеременной России
"независимой, сильной и процветающей"
хватит уже пафосного бреда
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