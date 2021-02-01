А знаете почему в Питере было настолько «жестко»?

Естественно количество протестующих по словам либералов было рекордным, а как иначе то? Вот только даже если представить, что их цифры в несколько десятков тысяч людей правдивы, то получается, что протестующих значительно меньше процента от общего населения страны.



Именно поэтому Дмитрий Медведев заявил, что Навальный авантюрист: «Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе».



А какие цели у авантюриста? Отомстить своим обидчикам под патронажем западных партнеров. Что характерно, ни ФБК, ни сам Алексей не скрывают, что просят у запада помощи: они ведь там за мир во всем мире, за все хорошее и против всего плохого. Поэтому параллельно с организацией протестов лоббируют новые санкции в отношении граждан России.



Алексей и ФБК продолжают играть на руку всем, кто не хочет видеть Россию свободной, независимой, сильной и процветающей.