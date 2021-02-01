А знаете почему в Питере было настолько «жестко»?

Вчерашние эфиры большинства, вещающие на просторах православного Youtube, наперегонки друг с другом рассказывали своему зрителю об «ужасной жестокости» полицейских и сотрудников ОМОНа при работе на незаконных митингах.
Ведущие «Дождя» каждые три минуты «шокировались» от слаженных действий питерских силовиков, а в эфире «Эха» все ужасались – мол, это же дети! На прошлой неделе все либеральные СМИ рассказывали, что протест «взрослый» и подавляющее большинство участников «мирных» шествий - вполне себе состоявшиеся люди. «Жестко» было только для либералов, которые прививают нам нетерпимость к сотрудникам правоохранительных органов и культивируют недоверие к силовикам в молодом поколении. Вот вам пример работы американской полиции: девочке 9 лет, она не участвует в митинге и не перекрывает дороги:
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Естественно количество протестующих по словам либералов было рекордным, а как иначе то? Вот только даже если представить, что их цифры в несколько десятков тысяч людей правдивы, то получается, что протестующих значительно меньше процента от общего населения страны.
Именно поэтому Дмитрий Медведев заявил, что Навальный авантюрист: «Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе».
А какие цели у авантюриста? Отомстить своим обидчикам под патронажем западных партнеров. Что характерно, ни ФБК, ни сам Алексей не скрывают, что просят у запада помощи: они ведь там за мир во всем мире, за все хорошее и против всего плохого. Поэтому параллельно с организацией протестов лоббируют новые санкции в отношении граждан России.
Алексей и ФБК продолжают играть на руку всем, кто не хочет видеть Россию свободной, независимой, сильной и процветающей.
Именно поэтому Дмитрий Медведев заявил, что Навальный авантюрист: «Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе».
А какие цели у авантюриста? Отомстить своим обидчикам под патронажем западных партнеров. Что характерно, ни ФБК, ни сам Алексей не скрывают, что просят у запада помощи: они ведь там за мир во всем мире, за все хорошее и против всего плохого. Поэтому параллельно с организацией протестов лоббируют новые санкции в отношении граждан России.
Алексей и ФБК продолжают играть на руку всем, кто не хочет видеть Россию свободной, независимой, сильной и процветающей.
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Подскажите, пожалуйста, Навальный - это единственная проблема, которая мешает России быть свободной и т.д.?
"независимой, сильной и процветающей"
хватит уже пафосного бреда