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И про овечек

И про овечек (1 видео)

Автор:
28 января 2021 19:01
Метки: Москва   Следком   митинг   

Задержаны еще двое участников несанкционированной акции в центре Москвы

Alexander

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Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 23 января 2021 года молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела.

Кроме того, 23 января 2021 года женщина, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область туловища. В ходе допроса женщина 1985 года рождения полностью признала свою вину.

В настоящее время проводится ряд следственных действий. В ближайшее время в отношении фигурантов будет избрана мера пресечения.

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Метки: Москва   Следком   митинг   
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6k
SSD 3 часа назад
Там друзья Рамзана помогут... Он уже пообещал помощь. Этож не бабку в живот пинать...это другое. Сейчас цветы подарит омоновцу, извинится и домой поедет..
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14k
Юрий SSD 2 часа назад
Конечно. Это ведь другое....

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307
Алекs 18 минут назад
Торчки. За нападения на сотрудников при исполненнии, наказывать САМЫМ ЖЕСТОЧАЙШИМ ОБРАЗОМ. Ст 317 УК РФ От 12 лет до пожизненного
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9
Константин Константин 59 минут назад
торчки обдолбанные бл
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25k
Антон Час назад
Очень глупо думать, что глумлением вы добьётесь покорности. Только разозлите сильнее. путина и его шайку воров молодёжь уже ненавидит. А значит, будущего у нынешней власти нет, рано или поздно снесут - или они, когда вырастут, или их дети. Лучше раньше, конечно, пока совсем СНГ по 3.14зде не пошло.
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4k
КремлеКот Антон Час назад
И много эта "шайка" у тебя украла ?
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9
Константин Константин КремлеКот 58 минут назад
вы не понимаете, это другое!!!
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9k
Bill Антон Полчаса назад
Ты, когда говоришь "молодежь" - то не обобщай, а говори только за свой класс.
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25k
Антон Bill 19 минут назад
Ну почему же? Молодёжь в общем настроена так. Только ориентиры у них неправильные. Надо коммунистические иметь, а не такие же буржуазно-капиталистические. Но, думаю, поправим.
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4k
КремлеКот Антон 15 минут назад
И всё-таки, что же эта "шайка" лично у тебя украла ? Или ты, как говорится, "за народ" ?
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15k
Александр Сучков 2 часа назад
Таких надо, как в 90-е. Штабелями и в грузовиках в подмосковье...
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15k
Александр Сучков 2 часа назад
Под каким она там "влиянием", тварь, участвовала? Она бухая была в шлам! Тварь.
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756
Денис Ануфриев 2 часа назад
Что ж ты фраер сдал назад(С).
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4k
prostoVetal22 2 часа назад
Да куда найух,раскаялись!Да они в любом случае еще раз пойдут!Им надо срок реальный дать,а не условку.Это же два подобия человека,не дай Бог у них дети будут.
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1k
Виталий Касандров prostoVetal22 2 часа назад
Ну никто их не выпустит ,срок реальный и хороший такой в лучшем случае 5 лет.
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5k
maclay 2 часа назад
что за школа у них. молодые, а так отмудохали весь омон ?
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4k
prostoVetal22 maclay 2 часа назад
Мак,слышали выражение "не иди против толпы",а ребят там было сколько?Какой бы ты ни был чемпион против стада не выстоишь.Для меня не понятно почему были без щитов?
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5k
Игорь prostoVetal22 2 часа назад
Почему были без газа?
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−37
МИХАН 2 часа назад
Их лица и глаза все сами за себя говорят ..И при помощи таких хоячков ,хотят создать "новую Россию" ? Чью интересно ..Я вспоминаю лица людей на фото когда после гражданской жестокой войны подымали страну опустошенную и разграбленную ..Сталинское поколение их называли молодые с горящими глазами и кипучей энергией ..Они фундамент заложили технологический и ресурсный страны ,вернувшейся с войны ..И мы этим до сих пор пользуемся ! Вечная им память и вина перед ними великая ,что многое просто просрали и сейчас идут попытки окончательно добить все и все их достижения потом и кровью заработанные для будущих поколений России ! Нельзя этого допустить и может Сталин был прав проводя жестокие зачистки всей этой шушеры ,перед большой войной и после попытался ,но....
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Пресекать надо гандонов.
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1k
Гарри Слепнер 3 часа назад
В околотке провели профилактическую беседу. Поедут тапочки шить
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