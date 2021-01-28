И про овечек

Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).



По версии следствия, 23 января 2021 года молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела.



Кроме того, 23 января 2021 года женщина, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область туловища. В ходе допроса женщина 1985 года рождения полностью признала свою вину.



В настоящее время проводится ряд следственных действий. В ближайшее время в отношении фигурантов будет избрана мера пресечения.