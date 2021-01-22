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Попросила помощи, а отдали хлам

Попросила помощи, а отдали хлам (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 12:46
Метки: Попросила помощи   отдали   хлам   
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Женщина жалуется, что обратилась в местном паблике с просьбой: "...необходимо детское кресло. Трудности с финансами. У кого есть детское кресло, детки растут, может быть уже не пользуются...то она бы приняла бы в дар"

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Метки: Попросила помощи   отдали   хлам   
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38k
Александр 6 часов назад
Ну не у всех мамочек к сожалению есть мозг, был бы мозг - был бы и муж и деньги на кресло
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2k
Александр 45 минут назад
Как раз для таких:
Как раз для таких:
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10k
Сибирячка 2 часа назад
У нас несколько лет назад на Паску выгорело около 1400 домов в разных селах. Просто начисто сгорели некоторые. Люди остались кто в чем. Были собраны вещи , одежда , посуда. Их аккуратно разложили в клубах по рядам стараясь, что бы вещи легко было выбирать мужская, женская и детская отдельно. Погорельцы все как свиньи побросали на пол и просто топтались по ним. были недовольны отстроенными домами. хотя многие до этого жили в избушках. Люди существа неблагодарные и совести у многих нет
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57k
Опиум для народа Сибирячка Полчаса назад
А меньше бухать надо православным "верующим"-и пожаров на Пасху меньше будет..
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1k
Наталия 2 часа назад
кто им всем внушает, что все вокруг им должны?
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4k
Янус Полуэктович 2 часа назад
отдавал как-то телевизор. Sony, ещё мейд ин джапан производства. Диагональ чуть больше метра. Здоровый такой монстр кинескопный. Работает отлично, просто решили заменить на Oled.
Так вот. В объявлении ясно указал, что самовывоз (и самовынос, весит он весьма прилично). Так сначала достали сообщениями вроде "яжмать-дети-мультики-хочу-привезите". Потом добавились "пачем-телявезар-сищаз-брат приедят-внизпусти".
В итоге вроде адекватная позвонила. Сказала, что через час приедет. Предупредил, что сам не потащу, пусть помощь берёт. Ответила, что они с мужем точно справятся.
Приехали. Как эта хабалка увидела тв, так развопилась, что она за ТЕЛЕВИЗОРОМ приехала, а не "за хламом!" Ведь написано же было, что кинескопный. Но чукча ведь не читатель...
Заметила в гостиной Самсунг на 52"и заявила, что вот этот она готова забрать. В итоге ещё претензия была, мол, каршеринг ей теперь возместить. Была послана нахер, матом, громко.
В итоге этот телевизор забрала пара, студенты. Парень даже своих двоих друзей позвал, чтоб погрузить. И вкусного варенья в подарок оставили)
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1k
Lovels Travel 3 часа назад
Мразь..
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0
владимир вознесенский 4 часа назад
Ох.. вшей бабки внучка...
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1k
Shekhar Kapur 5 часов назад
Наглая!!!!!! Любая кошка лучше такой мамаши! Родила и не может своей деточке купить кресло. Побирается . А потом, вместо спасибо ( женщина ей сама его привезла!!) назвала ее лицо мордой и обгадила . Фу!!!!
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1k
Никита 5 часов назад
Кизда неблагодарная,чудачка ещё тратила на неё время по доставке.Не делай добра,не получишь зла.
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31k
Лесли 🥰 Никита 5 часов назад
Все верно. Поэтому я таким никогда не помогаю и не буду! Ну их нахер.
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4k
rere82 6 часов назад
Данный бустер стоит новый 1000-1500 рублей, мамка имея машину не может купить? Явно сука отмороженная.
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364
arcush 6 часов назад
Ну так верни кресло и заплати за его прокат! Они отдадут его людям... Не яжматям, а людям!
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9k
albedo 6 часов назад
"ЕСЛИ ХОТИТЕ помочь, привозите НОВЫЕ вещи". (С)
----------------------
Фееричная дура!!!!!!
Сперва просит б/у, но приводите НОВЫЕ.
Вот почему ТОЛЬКО продажа.
Дарить, а уж тем более привозить незнакомым - лучше на помойку выброшу.
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10k
ЕвгенийДончак 6 часов назад
Мразь какая-то...
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11k
Serg2001 6 часов назад
Самое неприятное в этой истории, что воспитать эта мамаша сможет только такое же чмо как и она сама... (
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2k
Max Lu 6 часов назад
а почему сама привозит? надо, так забери...не надо, то "давай, до свидания"
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64
Alexander 6 часов назад
Мадам, это Вам на Рублёвскую помойку надо,
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9k
Karelian Alexander 4 часа назад
там занято
там занято
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6k
SSD 6 часов назад
Хорошими делами - прославиться нельзя. (с)
Помогать #ЯЖМАТерям - последнее дело. У низ мозгов, как у белки.
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2k
Руслан Руднев SSD 19 минут назад
Белки весьма не глупые зверьки кстати, у них только память слабовата на схроны еды )))
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42k
zloykoyot 6 часов назад
Как всегда яжемать, навертела 3,14здой дитятко, а теперь ей все должны.
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Иван Кемеров

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