Попросила помощи, а отдали хлам

И вот ей принесли кресло. Только женщина оказалась недовольной этим даром

"...кресло поцарапаное, кошки драли его. Видимо обоссаное. И вот на это кресло значит я должна посадить свою деточку. Совсем охамели. Я хотела уже в морду ей кинуть, которая принесла. Однако она убежала. Как такое можно было принести?! Если вы хотите помочь, то привозите приличные вещи"...