Попросила помощи, а отдали хлам

Женщина жалуется, что обратилась в местном паблике с просьбой: "...необходимо детское кресло. Трудности с финансами. У кого есть детское кресло, детки растут, может быть уже не пользуются...то она бы приняла бы в дар"
И вот ей принесли кресло. Только женщина оказалась недовольной этим даром
"...кресло поцарапаное, кошки драли его. Видимо обоссаное. И вот на это кресло значит я должна посадить свою деточку. Совсем охамели. Я хотела уже в морду ей кинуть, которая принесла. Однако она убежала. Как такое можно было принести?! Если вы хотите помочь, то привозите приличные вещи"...
"...кресло поцарапаное, кошки драли его. Видимо обоссаное. И вот на это кресло значит я должна посадить свою деточку. Совсем охамели. Я хотела уже в морду ей кинуть, которая принесла. Однако она убежала. Как такое можно было принести?! Если вы хотите помочь, то привозите приличные вещи"...
Мда, дамочка забыла простую и старую истину: "...дареному коню в зубы не смотрят".
А лучше бы дали ей возможность самой в магазине выбрать, и оплатили бы все выбранное и + доставку. Сволочи просто, а не люди...
А лучше бы дали ей возможность самой в магазине выбрать, и оплатили бы все выбранное и + доставку. Сволочи просто, а не люди...
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Метки: Попросила помощи отдали хлам
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Так вот. В объявлении ясно указал, что самовывоз (и самовынос, весит он весьма прилично). Так сначала достали сообщениями вроде "яжмать-дети-мультики-хочу-привезите". Потом добавились "пачем-телявезар-сищаз-брат приедят-внизпусти".
В итоге вроде адекватная позвонила. Сказала, что через час приедет. Предупредил, что сам не потащу, пусть помощь берёт. Ответила, что они с мужем точно справятся.
Приехали. Как эта хабалка увидела тв, так развопилась, что она за ТЕЛЕВИЗОРОМ приехала, а не "за хламом!" Ведь написано же было, что кинескопный. Но чукча ведь не читатель...
Заметила в гостиной Самсунг на 52"и заявила, что вот этот она готова забрать. В итоге ещё претензия была, мол, каршеринг ей теперь возместить. Была послана нахер, матом, громко.
В итоге этот телевизор забрала пара, студенты. Парень даже своих двоих друзей позвал, чтоб погрузить. И вкусного варенья в подарок оставили)
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Фееричная дура!!!!!!
Сперва просит б/у, но приводите НОВЫЕ.
Вот почему ТОЛЬКО продажа.
Дарить, а уж тем более привозить незнакомым - лучше на помойку выброшу.
Помогать #ЯЖМАТерям - последнее дело. У низ мозгов, как у белки.